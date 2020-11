«10 fotos»: Janelle Monáe es la mosca de Joe Biden, The Weeknd es ‘El profesor chiflado’, Lil Nas X es Nicki Minaj…

Halloween 2020 no se ha celebrado como de costumbre: no ha habido pasarelas ni fiestas multitudinarias, pero los famosos no se han quedado sin crear contenido para la ocasión. Os dejamos con algunos de los mejores disfraces que han bendecido las redes sociales estos últimos días. ¡Feliz «Hawolin»!

Janelle Monáe

Los famosos se han puesto creativos en el Halloween post-pandemia y algunos de ellos se han disfrazado de más de un personaje. Janelle Monáe ha decidido personalizar a la mosca de Joe Biden y convertirla en una especie de superheroína llamada Flyreen, jugando además con la idea de que, en inglés, el término «fly» puede usarse para describir algo que mola. La autora de ‘Dirty Computer’ también se ha disfrazado de Chucky.

The Weeknd

Abel Tesfaye ha seguido con la temática cinematográfica de sus últimos disfraces, y después de vestirse de ‘Beetlejuice’ en 2018 y del Joker en 2019, este año se ha superado con su encarnación de Eddie Murphy en ‘El profesor chiflado’. Ni mirando estas imágenes durante 5 minutos seguidos somos capaces de encontrar al cantante detrás del disfraz.

Charli XCX

La autora de ‘how i’m feeling now‘ se ha puesto esta máscara de ¿bruja? y nada más por «pereza» pero también ha participado en el programa especial dedicado a Halloween del cómico Benito Skinner, más conocido como Benny Drama, junto a otros artistas como Haim. Benito es conocido por sus imitaciones de los horóscopos y de artistas como Lana Del Rey o Britney Spears. Este Halloween, su «feed» de Instagram es un verdadero espectáculo.

Cardi B

Otra artista que ha tirado la casa por la ventana este Halloween es Cardi B. La rapera se ha puesto en la piel de la superheroína Bruja Escarlata de ‘X-Men’ y también de Medusa. No ha escatimado en recursos para dedicarle a este segundo disfraz una sesión de fotos a la altura: casi parece de su segundo disco.

Lil Nas X

Cualquiera que siga a Lil Nas X sabe que, antes de arrasar con ‘Old Town Road’, el rapero era conocido por su divertida cuenta de Twitter. También llevaba una cuenta de fans de Nicki Minaj aunque esto era solo un rumor hasta que él mismo lo confirmó. Para Halloween, el artista ha llevado su admiración por la rapera un paso más allá vistiéndose de su «look» en el vídeo de ‘Super Bass’.

Rosalía

La autora de ‘El mal querer‘ ha ido bastante más atrás en el tiempo que Lil Nas X para disfrazarse de Milla Jovovich en la película de ciencia ficción de 1997 ‘El quinto elemento’. Su personaje era un extraterrestre llamada Leeloo.

Ciara

También hay quien ha decidido disfrazarse de Cardi este Día de los Muertos, y ese alguien es Ciara, que ha invocado la portada de ‘Invasion of Privacy‘. La cantante ha decidido a su vez replicar la cubierta de ‘Girls in the Hood‘ de Megan Thee Stallion y el videoclip de ‘What’s It Gonna Be?’ de Janet Jackson y Busta Rhymes. En pocas palabras, lo ha petado.

Christina Aguilera

La autora de ‘Liberation‘ es conocida por ser una verdadera aficionada a Halloween, algo que ya dio a entrever en el videoclip de ‘Fighter’. Este año ha optado por disfrazarse de alienígena sci-fi, llevándonos a los tiempos en que hacía electro-pop.

FINNEAS

El hermano de Billie Eilish está muy orgulloso de su canción para ‘No Time to Die’, como él mismo nos ha contado, así que no es de extrañar que el tema de su disfraz para Halloween este año haya sido James Bond.

Doja Cat

Más cachonda que nadie, Doja Cat ha recuperado la famosa bronca de Tyra Banks a una de las modelos de America’s Next Top Model y ha pronunciado la escena íntegra con la ayuda de TikTok y de un par de colegas. No es el único momento de Tyra que ha imitado.