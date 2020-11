Kali Uchis no se ha pasado al reggaetón en su nuevo disco, ‘Sin miedo’

En la tarde de este miércoles -hora extraña, pero muy válida para alguien que no busca ser número 1 en el mundo anglo- se ha publicado el segundo disco oficial de Kali Uchis tras todo lo que nos gustó ‘Isolation’ y todo lo que vino antes.

El mayor temor entre nuestros comentaristas a juzgar por los singles con featuring que había sacado junto a dos estrellas como son Rico Nasty y Jhay Cortez, es que la artista se hubiera entregado al lado más reggaetón de su música. El poso latino ha sido parte del encanto de la artista de Virginia de origen colombiano, y ‘la luz’ es una buena canción, pero se echaba en falta que le diera una vuelta al género ahora que están pasando varios años desde la invasión ‘Despacito’.

Este disco cuyo nombre completo es ‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’ en referencia a la conocida obra de su paisano Gabriel García Márquez, contiene más colaboraciones con el productor de moda Tainy (‘telepatía’, ‘de nadie’, ‘no eres tú’), una con Jowell & Randy (además de otra con PARTYNEXTDOOR), pero también más cosas. Sorprende la adaptación de ‘qué te pedí’, popularizada por La Lupe, si bien prescindiendo de su momento más desgarrado; y también la apertura del álbum, con la autoría de Luis Chanivecky, es decir, es una adaptación de Los Zafiros. ‘aguardiente y limón’ se entrega tanto al R&B como ‘vaya con dios’ al trip-hop de ‘Dummy’ de Portishead, mientras la toma vocal de ‘ángel sin cielo’ podría haber sido producida por Arca, aunque la productora sea la misma Kali Uchis.

Por tanto estamos ante un disco variado y con aristas, de tan sólo media hora de duración, que de momento está siendo bastante bien recibido en nuestro foro de Kali Uchis. Orenji celebra: «Es una puta pasada todo el disco <3. He conectado desde la intro muchísimo", mientras Victornoe indica: "Me esperaba puro reggaeton, igual estoy feliz, muy lindo muy relajado". En Popjustice la cantante también tiene sus fans, que apuntan 'telepatía' y 'via con dios' (sic) como las gemas del álbum, aunque hay quien apunta que 'aquí yo mando' debería salir al final de la secuencia.