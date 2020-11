Shawn Mendes y Justin Bieber triunfan con la victimista ‘Monster’

Shawn Mendes publica su nuevo disco el 4 de diciembre. El artista ha ido a por el grueso de las ventas navideñas fechando el álbum en este mes y también con un dramático primer single de adelanto que suena inspirado en Coldplay. Más a saco ha ido Shawn todavía publicando un segundo single que ha contado con la colaboración de su compatriota Justin Bieber, dando lugar a la gran colaboración de la semana al margen de la de Miley Cyrus y Dua Lipa. El tema ya se encuentra entre los 10 más escuchados de Spotify en todo el mundo.

‘Monster’ llega cinco años después de que Bieber declarara durante una entrevista de radio que «no sabía quién era» Shawn Mendes, marcándose un «Mariah» de libro probablemente igual de impostado. Ahora que Bieber por fin sabe quién es el autor de ‘Treat You Better’, el tema que les une suena un poco intoxicado por el espíritu que ha movido algunos proyectos recientes de Bieber, como el documental sobre ‘Changes’ o el single ‘Lonely’, el de un lavado de imagen abordado desde el victimismo.

El tema conjunto de Mendes y Bieber se dirige abiertamente a los seguidores que ponen a las estrellas «en un pedestal» para después «derrumbarlas» con críticas. «Me llenáis de confianza, digo lo que hay en mi pecho, y cuando derramo mis palabras me rompéis en pedazos hasta que no queda nada», canta Shawn antes de plantearles «qué pasaría si tropiezo, qué pasaría si caigo» para concluir que estos seguidores les llamarán «monstruos» si no se dejan pisar y contestan a los ataques.

Más explícito, Bieber dedica su verso a los primeros años de su carrera, que inició cuando era tan solo un adolescente: «tenía 15 años cuando el mundo me puso en un pedestal, tenía grandes sueños de hacer conciertos y crear recuerdos, tomé malas decisiones haciéndome el guay porque me sentía irritado por su envidia», canta. En la siguiente frase, el canadiense afirma que «asume la responsabilidad de todo lo que hecho», para después invocar sus «buenas intenciones» y apuntar con el dedo al adversario: «me lo echas en cara como si tú fueras perfecto». El artista concluye que ha aprendido a perdonar, a pesar de que la canción desprenda un poso de rencor.

Musicalmente, ‘Monster’ no suena tan pueril como su letra… pero solo porque estamos ante una balada de soul-pop tan blandita e inofensiva como cualquiera de John Legend o la propia ‘Stuck with You’ de Ariana con Bieber que este año alcanzaba el número 1 en Estados Unidos. Al margen de las posiciones comerciales que alcance ‘Monster’ en los próximos meses, nos quedamos con el «monstruo» de Paloma Faith de calle.