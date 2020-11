airu se inspira en la escena del LSD de ‘Climax’ para reflexionar sobre la culpa

airu, la banda de dream-pop de Bilbao liderada por Irune Vega, ha publicado este año el EP ‘Do It for the Catharsis’, trabajo que el sello Snap! Clap! Club (rebe, Chico Blanco, Stephen Please) editaba en formato casete el pasado mes de junio.

El EP se cerraba con un breve tema de apenas 1 minuto y medio que airu decide presentar ahora con un videoclip que estrenamos en JENESAISPOP. ‘Who Spiked the Sangría?’ es un corte de ese típico dream-pop atmosférico capaz de llenar un estadio con la reverberación de sus guitarras y ambientaciones, y recibe su título de una escena de ‘Climax‘ de Gaspar Noé, si bien su letra está escrita en castellano. En dicha escena, los protagonistas de la película «beben de una sangría en la que alguien había vertido a escondidas LSD».

Algo de ese viaje sideral narrado en ‘Climax’ es trasladado a imágenes en el vídeo de ‘Who Spiked the Sangría?’ dirigido por Irune Vega junto con los propios bailarines que lo protagonizan. Según la nota de prensa, el vídeo busca representar la «búsqueda de la culpa en una relación de dos», proponiendo una lectura metafórica de la pregunta planteada en el título de la canción, llevándola al conflicto de pareja. La nota añade: «Siendo evidente que la culpabilidad total no es atribuible a una sola persona, en el videoclip se muestra a los dos individuos desde una perspectiva a ratos íntima a la vez que violenta».

No obstante, el vídeo de ‘Who Spiked the Sangría?’ abandona la claustrofobia ravera de la escena en la que se inspira para situarnos en un entorno natural e idílico, en el que dos bailarines dialogan a plena luz del día, desde la tranquilidad de un día de verano. En el vídeo, «los dos protagonistas también llegan a disfrutar de su compañía, una dualidad de emociones a destacar por los autores».

airu ha sido una de las formaciones finalistas de la última edición de Movistar Rookies. A medio camino entre el jangle-pop y el dream-pop, la banda se dio a conocer en 2018 con los singles ‘You Cut Like Corn’ y ‘The Centre Cannot Hold’, agrupados bajo el título de ‘Honestly’, al que después se sumaron otros como ‘No Hands You Can Shake’, ‘A Bike Ride Away’ o el más escuchado en Spotify a día de hoy, ‘Me Sabe Casi Igual’.