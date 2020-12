Ariana Grande lleva la gira de ‘Sweetener’ a Netflix

Ariana Grande terminará el año volviendo al pasado. Este 2020, la cantante ha triunfado con su single ‘positions’ y su disco igual titulado también ha sido un éxito comercial, aunque sin alcanzar la repercusión de los anteriores. Hoy, Ari anuncia que una película de la gira de ‘Sweetener‘, su álbum de 2018, verá la luz en Netflix el próximo 21 de diciembre.

Como cualquier fan de Ariana sabrá, la gira de ‘Sweetener’ arrancó en marzo de 2019, cuando el disco siguiente, ‘thank u, next‘, ya había llegado a las tiendas, por lo que el repertorio de la gira abarcó ambos trabajos a pesar de titularse como el primero. De hecho, la película de la gira de ‘Sweetener’ llega un año después de que Ariana lanzara en las plataformas de streaming ‘k bye for now’, álbum doble que documentaba dicha gira, solo en formato audio.

En su línea de títulos cuquis, Ariana ha llamado la grabación de la gira ‘excuse me, i love you’, y sobre ella ha escrito lo siguiente: «sé que este proyecto solo captura algunos momentos de una única gira (de tantos cientos de conciertos y momentos que hemos compartido a lo largo de los últimos seis o siete años), pero solo quería agradeceros a todos por darme tanto en esta vida, más incluso de lo que podía haber imaginado».

Ari ha sido noticia estos días por aparecer en la nueva película navideña de Mariah Carey, donde canta una versión nueva de ‘Oh Santa!’ acompañada también de Jennifer Hudson. Por si alguien lo había olvidado, ‘positions’ canción siendo una de las canciones más escuchadas en todo el mundo, seguida de cerca por ‘34’+35‘.

Os dejamos con el poster oficial de ‘excuse me, i love you’. La gira, por cierto, tuvo varias paradas en Europa, por ejemplo en Londres, Berlín, Amsterdam, Manchester, Hamburgo, Praga o Estocolmo, pero ninguna específicamente en España.