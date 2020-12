Caroline Polachek moderniza ‘Breathless’ de The Corrs

Caroline Polachek está celebrando el primer aniversario de ‘Pang‘, uno de los mejores discos de 2019, con el lanzamiento de una serie de remixes que verán la luz agrupados en un álbum el próximo 16 de abril. Algunos de ellos, los firmados por Toro y Moi, George Clanton, la revelación Oklou y umru, ya pueden escucharse en las pertinentes plataformas, así como la versión de 10 minutos de ‘The Gate’ que salía hace unas semanas.

El álbum, llamado ‘Standing At The Gate: Remix Collection’, se cerrará con una versión de ‘Breathless’ de The Corrs, la cual Polachek cantó durante la gira de ‘Pang’ a lo largo del año pasado. La grabación está producida por Danny L. Harle de PC Music y, si en su momento había quien aseguraba que la canción sonaba a una «Enya industrial», hoy cabe confirmar que estaba en lo cierto. La versión de ‘Breathless’ de Polachek sigue la dirección artística de ‘Pang’ en la que ya confluían, de manera improbable pero no imposible, estéticas futuristas y medievales, por lo que la inclusión en su repertorio de la canción, con sus melodías inspiradas en el canto tirolés (al que tanto recuerda la voz de Polachek en más de una ocasión), tiene todo el sentido del mundo.

‘Breathless’ ha cumplido 20 años este verano y recientemente ha sido reivindicada por Taylor Swift. Fue el número 1 logrado por The Corrs en Reino Unido y también el único single de la banda que entró dentro del top 40 de la lista de éxitos estadounidense, ya en 2001, llegando a ser nominado a un Grammy.