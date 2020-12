Escucha lo nuevo de Eminem, Paul McCartney, Rels B, Ideo & Dodosound…

Hoy viernes 18 de diciembre publica por sorpresa Eminem su nuevo disco, tal y como hacía a principios de año con ‘Music to Be Murdered By‘. El nuevo trabajo del rapero está relacionado con aquel pues supone su «cara b», que no sus caras b. También puede escucharse desde hoy el nuevo disco de Paul McCartney, la tercera parte de su trilogía iniciada hace 40 años, una colección de canciones de Maggie Rogers previas a ‘Alaska’, y esta semana ha visto la luz un disco de Mica Levi. En el plano nacional, Pablo López edita largo con título épico y Anajú un primer EP que incluye muchos de sus singles lanzados hasta el momento. Además, Soto Asa (del sello La Vendición) lanza su tercer trabajo largo con colaboraciones de Bad Gyal o La Zowi.

En cuanto a singles sueltos, ya hemos comentado la versión de The Corrs por Caroline Polachek producida por pC Music o la nueva burrada de cupcakKe. En realidad, tres de los temas destacados que salen hoy viernes son covers: por un lado, La Bien Querida se apropia de ‘Soy rebelde’ de Jeanette; por el otro, Él Mató a un Policía Motorizado y Carolina Durante unen fuerzas para reivindicar ‘Espacio vacío’ de Séptimo sello, y ojo a la perversión del ‘Santa Claus is Comin’ to Town’ perpetrada por Najwa y Kase.O, llevada al español.

También puedes escuchar en nuestra playlist de novedades el nuevo single de Rels B, que se da un aire a un tema de Nathy Peluso, con la que ha colaborado; y lo nuevo de Carlos Sadness, Ideo & Dodosound, Modo Avión, Kinder Malo y Pimp Flaco o Alba Reche con Cami.