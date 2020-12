Pablo Alborán adelanta a Aitana en el número 1 de la lista de álbumes española

Pablo Alborán firma el nuevo número 1 de álbumes en España con ‘Vértigo’. El artista adelanta a Aitana en la posición de honor a pesar de que los streamings de este son más altos, presumiblemente gracias a las ventas físicas, pues ningún single de ‘Vértigo’ ha calado por separado y solo ‘La fiesta’ se estrena esta semana en la lista de singles, mientras ‘Si hubieras querido’ vuelve en el puesto 56.

De no ser por Alborán, Aitana firmaría hoy su segundo disco número 1 en España, ya que ‘Spoiler’ alcanzó esta posición en el año 2019 cuando las listas de álbumes de Promusicae se dividían en una rama de ventas y en otra de streamings. Esto no significa que ’11 razones’ no pueda alcanzar el número 1 de álbumes la semana que viene, si bien cabe recordar que Alborán ha sido listo posponiendo su disco a una fecha más cercana a la Navidad, época en la que más discos se compran. Y desde luego se presume a su público mucho más clásico y comprador de discos que el de Aitana, por generación más familiarizado con los servicios de streaming. Pronto publicaremos nuestra valoración de ’11 razones’.

Como la semana pasada no fue precisamente floja en cuanto a lanzamientos nacionales, Bunbury es otro de los protagonistas de esta semana al colocar ‘Curso de levitación intensivo‘ directamente en el puesto 3. Es el segundo disco que publica Enrique en este año en el que no ha habido conciertos, después de ‘Posible‘.

La última entrada del top 10 la firman Stay Homas con ‘Agua’. Así de lejos ha llegado la broma de estos tres muchachos -ya curtidos en los escenarios catalanes- que montaron un grupo durante el confinamiento para después recibir una atención mediática que ni ellos mismos esperaban y que no se limitó a la península ibérica. Después de ‘Desconfination‘, Stay Homas han llegado a su segundo disco, un ‘Agua’ que esta semana entra en el número 9 de la lista de álbumes española.

Como dato curioso, el disco más vendido de la semana al margen de las entradas ha sido ‘En tus planes‘ de David Bisbal, el primer gran lanzamiento de 2020, pues se atrevía a salir un 3 de enero. Llegado el 23 de diciembre sigue habiendo ganas de regalar este disco, que escala 30 posiciones en la lista para situarse en el número 4, como si de una novedad se tratara.

En cuanto al resto de entradas, ‘Ninguna ola’ de La M.O.D.A. entra en el número 23, ‘Origen’ de Funambulista en el 35, ‘Viva Carlos Cano’ de Carlos Cano en el 51, ‘Bag of Trix’ de Roxette en el 57, ‘Maldiciones’ de Maka en el 59 y ‘Lola Versus Powerman and the Moneyground, Pt. 1’ de The Kinks en el 97.