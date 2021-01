Lana del Rey cree que el «narcisismo» y no el «capitalismo» acabará con el mundo

Lana del Rey presentó su nuevo single ‘Chemtrails Over the Country Club’, que titula su nuevo álbum, en el prestigioso programa de Annie Mac en la BBC. Sus declaraciones sobre Trump han resultado polémicas no sabemos si porque lo eran o porque el mundo tenía ganas de otra más tras su controvertida visión sobre el feminismo o sus comentarios sobre cantantes negras.

En este caso, sobre lo sucedido en el Capitolio cuando tenía que ratificarse la victoria de Joe Biden, pero miles de seguidores de Trump irrumpieron en el edificio en unas protestas que terminaron con 4 muertos, Lana del Rey ha declarado que Trump sufre «delirios de grandeza» y que cree que «no se encuentra bien». La cantante considera que el aún presidente es un «reflejo del gran problema de nuestro mundo, que no es el cambio climático, sino la sociopatía y el narcisismo». Añadía: «el narcisismo, no el capitalismo, va a matar el mundo».

Angustiada por que algunos medios sacasen de contexto sus palabras, Lana del Rey ha acudido a Twitter para invitar a la gente a escuchar la entrevista completa y ha añadido: “Me tomaré un momento para decir que lo que estaba diciendo en la BBC es que Trump está tan significativamente incapacitado que puede no saber lo que estaba haciendo gracias a su significativa ausencia de empatía y al problema a gran escala que tenemos con la sociopatía y el narcisismo en América”.

Continúa: “Voy a decir de nuevo que no me gusta que medios grandes saquen de contexto mis comentarios bien intencionados que, lo creáis o no, son liberales. Es de hecho sobre lo que canto muy a menudo. Es por lo que soy condenada. Escuchad la entrevista entera”. Podéis hacerlo en la web de la BBC.