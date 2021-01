Escucha lo nuevo de Foo Fighters, Zayn, Sleaford Mods, Sia, Ashnikko, You Me at Six…

2021 empieza definitivamente hoy con una serie de potentes lanzamientos que puedes escuchar desde ya mismo en nuestra playlist de novedades actualizada. Si la semana arrancaba, no con el viral de Olivia Rodrigo, al que hoy responde su amigo Joshua Bassett; sino con el estreno del nuevo single de Lana Del Rey, a lo largo de los últimos días han presentado nuevas propuestas tanto Mogwai como Sen Senra. Este mismo jueves veía la luz, por sorpresa, el sorprendente nuevo single de Zahara, y unas horas después, era posible escuchar el nuevo tema de influencias bossa de C. Tangana junto a Toquinho.

El viernes deja más novedades suculentas, entre ellas los nuevos discos de Zayn, Sleaford Mods, YOU ME AT SIX y shame, los nuevos epés de Death Cab for Cutie y Fickle Friends, la nueva canción de Selena Gomez que inaugura etapa latina y el remix de ’34 + 35′ de Ariana Grande con Doja Cat y Megan Thee Stallion. Hay nuevos temas de Stereolab (que adelantan su disco de rarezas), DaBaby, Axolotes Mexicanos o Bejo y nuevas colaboraciones de The New Raemon con David Cordero y Marc Clos y de Marc Seguí con Pol Granch.

Si te sorprende la falta de remezclas similares entre las novedades de la semana, que sepas que Perfume Genius acaba de anunciar un álbum de remixes de su último trabajo, y ojo porque el tema que presenta, un remix de ‘Your Body Changes Everything’ por Boy Harsher, se pega. Es uno de tantos singles que han salido esta semana de cara al viernes, entre los que cabe destacar también lo nuevo de Foo Fighters, que siguen avanzando su próximo álbum; Sia con Burna Boy, un remix de ‘Hey Boy’; Baby Queen, la reciente «Canción Del Día» de la israelí Noga Erez.