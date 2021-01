Anuel AA & Ozuna / Los Dioses

“Los reyes del trap”, “los intocables” y “los dioses” se llaman a sí mismos Ozuna y Anuel AA en el tema que abre ‘Los Dioses’, y que se titula igual. Es cierto que tanto uno como otro están en su mejor momento comercial y arrastran unos números tremendos, y este disco colaborativo no sorprende teniendo en cuenta además la buena relación que tienen entre ellos. Ozuna no ha querido dejar pasar mucho tiempo desde que ‘ENOC‘ se publicara hace apenas unos meses, y Anuel AA se ha marcado un Nicki Minaj porque finalmente no se retira de la música (él mismo hace mención a eso en este nuevo trabajo). Así, ambos se han unido para conseguir unos cuantos hits más, y probablemente lo consigan con este ‘Los Dioses’.

Para asegurarse el éxito, en la producción encontramos reyes Midas como Tainy (‘I Like It’, ‘Callaita’, ‘China’, ‘TKN’), Ovy On The Drums (‘Tusa’ anyone?) o DJ Luian (también detrás de megahits de Bad Bunny como ‘Chambea’ o ‘Tú no mete cabra’), todos presentes en anteriores trabajos de Ozuna y Anuel, junto a otros sospechosos habituales suyos como Mambo Kingz, Gotay, Carlos Mercader, el dúo Súbelo NEO, Hi Music Hi Flow, Hydro de Floor 6, Mvsis, Jowny Boom Boom, Legazzy, Lil Genius, M. de la Cruz o Yazid El Metálico. A todos estos se les suman fichajes potentes como Pitt Tha Kid (le conocerás por su trabajo con Travis Scott o 2 Chainz), FortyOneSix (DaBaby y Tory Lanez), Foreign Teck (colaborador de Chris Brown, Meek Mill o G-Eazy) o Yo Poppy (habitual de Eladio Carrión). Ante tal avalancha de nombres, podríamos estar ante un discazo de reggaeton… pero no es el caso. Y, aunque es verdad que la producción no deslumbra especialmente, el motivo está más en ellos dos.

Seamos sinceros: Ozuna no es Daddy Yankee, ni Bad Bunny, ni Balvin. Y Anuel, menos. La combinación de ambos es más eficaz en cortes como ‘100’ o sobre todo ese ‘Antes’ que tiene un doble sentido (no sabemos si voluntario o involuntario) en estos tiempos de pandemia: “no sabes cuánto quiero que vuelva / otra noche de discoteca / bailando hasta que amanezca / aunque la noche sea pasajera”. Same here, Ozuna. Pero, nostalgia aparte, el tema funcionaría igual de bien en época pre-covid, porque se luce especialmente el mayor talento de Ozuna: su habilidad para los estribillos, también visible en ‘Dime tú’ (“dime tú, dime tú / si el pasado no cuenta / he soñao con tus gemidos / sigo perreando en la lenta”), ‘Nunca’ (“yo miento y tú me mientes / culpable pero inocente”) o ‘Nena Buena’ (“le dicen la nena buena / pero conmigo es lo contrario / y to lo hace callao / pa evitar comentario”).

Esa habilidad no compensa, en cualquier caso, lo genéricos que suenan la mayoría de los temas, tanto los que son 100% bailables (‘Perreo’ parece autoparódico) como las baladas (‘Contra el mundo’ recuerda a la estupenda ‘Que me quedes tú’ de Shakira… y las comparaciones son odiosas), y los acercamientos al trap, que, salvo ‘La maría’ (con mención a Rosalía incluida), resultan bastante aburridos. Como aburrida es también ‘Municiones’, que destaca por ser la más distinta… y por nada más. Habla muy mal del álbum que el único punto “experimental” de una colección de canciones tremendamente genéricas (¡cuando incluso Maluma se está atreviendo a hacer cosas distintas!) sea de un nivel tan bajo.

En definitiva, estamos ante una colección de canciones de la que seguramente salga algún que otro hit, pero de un nivel muy limitadito, y que desde luego no hace honor al título del disco, salvo que lo miremos con un punto irónico. Porque, aunque lo estén petando, dudo que cuando pasen unos años y pensemos en grandes nombres del reggaeton, o en “los dioses”, sean Anuel y Ozuna los nombres que se nos vengan a la cabeza.

Calificación: 4,4/10

Lo mejor: ‘Antes’, ‘100’, ‘La María’

Te gustará si te gusta: Danny Ocean, Lunay, Jhay Cortez, Mau y Ricky

Escúchalo: Spotify