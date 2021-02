Megan Thee Stallion y DaBaby se montan su propio ‘Toy Story’

Megan Thee Stallion ha colocado en el número 34 de la lista de vídeos más vistos en Youtube España el videoclip de su nuevo single, ‘Cry Baby’ con DaBaby. Se trata de uno de los cortes más escuchados de su debut oficial ‘Good News‘, que veía la luz hace unos meses, alcanzando el top 2 de álbumes de Estados Unidos.

‘Cry Baby’ es un tema de trap de melodía inquietante, pero su videoclip es todo lo contrario, una explosión de color que, dirigida por Colin Tilley, sitúa a Megan y a DaBaby en el almacén de una tienda de juguetes. El homenaje a ‘Toy Story’ se ve a la legua. Y se nota que el sello de Megan confía en que ‘Cry Baby’ alcance cierta repercusión gracias a su videoclip porque el presupuesto invertido en él recuerda al de vídeo de ‘WAP‘, su single con Cardi B, que en palabras de esta, costó la friolera de 1 de millón de dólares.

Al margen de lo que pueda haber costado el vídeo de ‘Cry Baby’, lo cierto es que es un caramelo para la vista: entre los mil atuendos que lleva Megan, las otras mil pelucas que la hacen parecer Nicki Minaj en la época de ‘Beez in the Trap’ y la cantidad de escenas espectaculares que se suceden una detrás de otra a pesar de durar más o menos un segundo en pantalla, no hay un solo segundo en el vídeo de ‘Cry Baby’ malgastado. Un bombardeo visual que está llamado a ser visionado una y otra vez… sobre todo si la canción gusta, claro: de momento su cumbre ha sido un top 44 en el Billboard a pesar de lo potente de su artista invitado.