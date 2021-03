Lana del Rey, Justin Bieber, J Balvin, The Go! Team…, en RFTW

Renovamos nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend” con temas de los nuevos discos que salen hoy. Son los dos grandes lanzamientos internacionales del día, lógicamente, Lana del Rey y Justin Bieber. También sacan disco Paloma Mami, Jon Batiste, Adam Melchor, Starrah, Piso 21, Rayden y hay nuevo EP de Bad Gyal y mixtape de Ama Befana.

Entre quienes presentan nuevos singles de sus próximos discos están The Go! Team (que sacan su álbum el 2 de julio incluyendo este ‘World Remember Me Now’ y el viejo ‘Cookie Scene’ que sacaban el año pasado), J Balvin, Nasty Cherry, Tucker Rivera, Birdy, Sorry, Fryars, Joywave y Laura Mvula.

En España tenemos novedades de Lea Leone (hija de Fernando Alfaro), Natalia Lacunza, Carmen Boza, Veintiuno, Tiburona, Laura Sam con Juan Escribano, Anne Lukin (co-escrita por Ricky Falkner) y Anaju con _juno en directo (aunque no lo parezca). J’aime revisita ‘Real Change’ con Parade.

Entre las reliquias, hoy se sube la banda sonora para ‘HER’ de Arcade Fire y Owen Pallett y los remixes de ‘Bedtime Story’ de Madonna continuando con su serie de recuperar CD singles.