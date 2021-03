Tu Otra Bonita, Nick Jonas, Elio Toffana… además de Selena, en la lista de álbumes española

Puede que Selena Gomez haya decepcionado en la lista de singles española con su nuevo EP ‘Revelación‘, pues solo ‘Damelo To’ ha conseguido entrar en clasificación cuando ‘Baila conmigo’ sigue arrasando y el disco se compone apenas de 7 cortes. Sin embargo, el conjunto de temas sí le da una alegría a la cantante tejana en la lista de álbumes: ‘Revelación’ entra directo en el número 4 en esta lista aún liderada por El Madrileño, al que siguen Aitana y Camilo, en los puestos 2 y 3, respectivamente.

Precisamente Aitana entra esta semana en el número 1 de la lista de vinilos con ‘11 razones‘, adelantando a dos pesados del rock como Pearl Jam y AC/DC. Es la entrada más significativa de la lista, pero no la más interesante: en el 43 aparecen Axolotes Mexicanos con su estupendo nuevo trabajo ‘:3‘, que cuenta con una preciosa edición física; y en el 44 Los Hermanos Cubero con su apasionante proyecto doble ‘Proyecto Toribio / Errantes Telúricos‘.

Otro artista anglosajón que decepciona en España es Nick Jonas: ‘Spaceman‘ no iba a ser un superventas a pesar de la calidad de singles como ‘This is Heaven‘, pues el disco no ha contado con singles de éxito propiamente dichos a pesar de que Nick viene de arrasar con ‘Sucker‘ junto a sus hermanos. ¿Se han enterado tus amigos de que Nick Jonas tiene disco en la calle? Desde luego, el top 74 logrado por ‘Spaceman’ en España no es propio de una superestrella de su nivel; un dato peor incluso que el obtenido en Reino Unido (top 69). Al menos, Estados Unidos, su país, sí le ha apoyado y el disco es top 12.

En cuanto al resto de entradas en la lista de álbumes española, el grupo de hard-rock Thunder debuta en el 51 con ‘All the Right Noises’; la banda de «rumba psicodélica» Tu Otra Bonita (foto), amiga de Macaco o Juanito Makandé, lo hace en el 54 con ‘CREMA’; el rapero Elio Toffana coloca su tercer trabajo ‘Serie 5’, que incluye colaboraciones de Recycled J o Niño de Elche, en el 79, y Rob Zombie completa el tándem de entradas con un disco de título delirante, ‘The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy’, que entra en el número 85.

