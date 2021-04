Christina Aguilera, a «meses» de anunciar 2 discos

Christina Aguilera no tardará 80 años en publicar nuevo disco. En una entrevista con Health Magazine, la cantante ha confirmado que está a «meses» de anunciar hasta dos nuevos álbumes, uno en inglés y otro en español, el sucesor de ‘Mi reflejo’ que lleva preparando años. La intérprete de ‘Accelerate’, una de las mejores canciones de 2018, se encuentra trabajando en los dos discos «de manera simultánea» pero dice que se lo toma con calma porque es «perfeccionista y quiero entregar lo mejor de mí en cada proyecto».

En cuanto al contenido de los dos discos, Christina cuenta que ha hecho un proceso de introspección en el último año y que ha ganado una «nueva perspectiva» ante la vida. «Vuelvo a estar inspirada y me he enamorado otra vez de la música», asegura. ¿No dice lo mismo siempre que saca disco? «Todas las sesiones de composición las he abordado siendo un libro honesto y diciendo «así es como me he sentido». Confirmado: es lo que dice cada vez que saca disco. Sobre la música no cuenta nada, pero si es lógico esperar influencias de la música latina en el disco en español, el cantado en inglés probablemente seguirá una línea parecida a ‘Liberation‘, adentrándose en una mezcla de géneros. Todo es especulación.

Si bien se desconoce la identidad de los músicos y colaboradores que trabajan en los nuevos discos de Aguilera, así como cualquier fecha de edición que se esté barajando, en los últimos meses la autora de ‘Bionic‘ no ha dejado de subir fotos de ella en el estudio con diversos músicos. Como mínimo, está confirmado que la madrileña Beatriz Luengo, que ha trabajado con Ricky Martin, Daddy Yankee o CNCO y desde luego ha alcanzado un enorme éxito como compositora de pop latino en Estados Unidos, mucho más del que jamás ha logrado en España, ha compartido sesiones con ella para su disco español.

Por otro lado, estos días Christina ha sido noticia porque ‘Lady Marmalade’, su icónica versión del éxito de 1971 de LaBelle con P!nk, Missy Elliott y Mya, ha cumplido 20 años. En cuanto a sus últimos proyectos, en 2020 estrenó la canción oficial de la banda sonora de ‘Mulan’, ‘Loyal Brave True’, así como su versión en español ‘El mejor guerrero’, y antes lanzó una segunda colaboración con Great Big World llamada ‘Fall on Me’. Últimamente ha aparecido en el documental de Demi Lovato. Te invitamos a comentar todas las noticias sobre Christina Aguilera en nuestros foros.

Otro aniversario importante para Christina Aguilera que se acerca -el año que viene- es el de su álbum ‘Stripped’ y el de su single principal ‘Dirrty’, que nuestro colaborador Juan Sanguino ha recordado de manera extensa en estas páginas. Un tema, en sus palabras, que «casi 20 años después de su estreno pervive como la aportación más importante de Christina Aguilera a la cultura popular», al representar «un antes y un después en el tratamiento de la sexualidad femenina en el pop».