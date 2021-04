Carmina Barrios, Verónica Forqué y Bustamante (David), entre las adiciones de Masterchef Celebrity

Cuando todavía el público no se ha recuperado de las más de 3 horas de emisión de las primeras galas de Masterchef 9 este mes, que al fin está tropezando en audiencia aunque debió hacerlo hace mucho tiempo; RTVE ha completado ya quiénes son todos los concursantes para la edición Celebrity que podrá verse dentro de unos meses. Lamentablemente, no estará Alaska pese a la caña que se le ha tirado por parte de la organización en el segundo episodio de esta temporada que ahora se está emitiendo. Olvido Gara, que acudía acompañada de su esposo y ex concursante Mario Vaquerizo, argüía que tiene «problemas para manipular algunos alimentos»: los animales.

El completado de la lista de concursantes hoy incluye no obstante nombres tan apetecibles como Carmina Barrios, madre de Paco León y conocida por ‘Carmina o revienta‘, o Verónica Forqué: más chicas Almodóvar. También se ha sumado Bustamante (David, no el icónico músico), por lo que la música estará representada por él junto a otros nombres como Arkano, Samantha Hudson y Yotuel Romero. La lista completa de participantes es la siguiente: Vanesa Romero, Victoria Abril, Miki Nadal, Tamara, Julian Iantzi, Eduardo Navarrete, Arkano, Samantha Hudson, Yotuel Romero, Belén López, Iván Sánchez, Verónica Forqué, Carmina Barrios y David Bustamante.

Es habitual que actores, actrices y músicos revitalicen su carrera gracias al programa, así que la expectación por averiguar quiénes serían los próximos Miguel Ángel Muñoz, Cayetana Guillén-Cuervo, Terremoto de Alcorcón y las nuevas «Retales» era noticia desde hacía semanas. Será divertido comprobar cómo se desenvuelve Samantha Hudson, muy querida entre los aficionados a la música pop por su activismo LGTB+ (últimamente hemos estado escuchando precisamente su podcast junto al otro Jordi Cruz); y averiguar si Arkano sabe llevar algo de su espontaneidad rapeando a las cocinas.

Eso sí, todos han quedado en segundo plano ante la bomba de Victoria Abril. No nos hemos repuesto de la entrevista de Miguel Bosé para Jordi Évole, cuando la televisión -en este caso, la pública- recibe a otra popular negacionista en horario de prime-time. Cabe esperar que dentro de unos meses, cuando todo esto vea la luz, la pandemia haya comenzado a ser un mal recuerdo, porque la mayoría de la población esté vacunada; y no seré yo quien saque el dedo acusador de la cancelación. Lo que pasa es que creímos entender a Abril en su discurso en los Feroz, donde recibía el Premio de Honor, que se retiraba del foco durante una temporada.

Tras leer un discurso flojo en bromas entre vivos y muertos, y flojo en su proclama del perdón de los ofendidos, pues al final reincidía en su mensaje «si no puedes curar, al menos no dañar»; Victoria anunciaba que se retiraba al campo entre «variante y variante». No será así, pues el rodaje de todo esto debe de ser inminente, y las «variantes» resultan no haberse ido a ningún lado. Ahora solo cabe preguntarse si logrará ganarse la simpatía del público en Masterchef Celebrity como antes lo lograron otras chicas Almodóvar como Loles León (muy crítica con Victoria en esta pandemia), Anabel Alonso y Bibiana Fernández. Por sus maneras desde siempre, no lo va a tener nada fácil, si bien el programa y la productora pueden felicitarse por este fichaje: el interés de la audiencia será máximo. Con este pastel, ¿quién quiere a Cristina Cifuentes?