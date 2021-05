La Plata son los mismos, pero también diferentes, en la épica ‘Victoria’

Una de las canciones destacadas que han aparecido este viernes en la playlist «Ready for the Weekend» es ‘Victoria’, el nuevo single de La Plata. El tema supone el regreso de la formación madrileña tres años después de que llegara al mercado su álbum debut, ‘Desorden‘, uno de los mejores discos de 2018. Aquel fue el año en que el grupo consolidaba su promesa a lo grande, después de que se popularizara su tema ‘Un atasco’, con un disco que era toda una colección de hits muy obvia sobre todo en su apabullante directo.

‘Victoria’ es uno de esos temas de post-punk enérgicos y propulsivos que tan bien se le dan a la banda, solo que ahora viene decorado con unos simpáticos acentos de teclado que remiten -cómo no- a la obra de The Cure circa ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me’ o ‘The Head On the Door’, e impulsado por una melodía grande y épica, muy power punk, onda Décima Víctima. Los sintetizadores vuelven a tener especial peso en la producción, como demuestran sus primeros segundos, y como ya sucedía en el EP anterior de la banda, ‘01 03 2019‘, aunque ‘Victoria’ es muy superior a lo hallado en aquel trabajo, en parte gracias a su tremendo «crescendo». «Esto es pop» era el titular que nos dejaba la banda en una ocasión. En este caso, lo es absolutamente.

En la línea de La Plata, la letra de ‘Victoria’ es clásicamente post-punk en su reflejo de cierta desazón generacional: «un nuevo intento, otra derrota» es ni más ni menos que la primera línea que escuchamos cantar a Diego Escriche, quien más adelante canta profetiza: «la voz de la libertad será cubierta de acero» o «la muerte o la gloria nos alcanzará».

«Una vez más La Plata ejercen de correa de transmisión entre las inquietudes y las frustraciones de una generación de jóvenes que exigen un cambio drástico para poder avanzar» es la presentación que realiza Sonido Muchacho de esta canción. «Y si en el pasado alguno de los componentes del grupo afrontaba el directo embozado con una mascarilla, ahora parecen más dispuestos que nunca a arrancarse la mordaza y mirar hacia adelante justamente en un momento en que nuestra realidad se asemeja de forma cristalina a aquella distopía representada por sus primeras canciones».