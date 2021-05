J. Cole arrasa en los primeros días de lanzamiento de ‘The Off-Season’

El rapero J. Cole, conocido por éxitos como ‘MIDDLE CHILD’, ‘No Role Modelz’ o ‘Wet Dreamz’ o por discos como su aclamado tercer disco ‘2014 Forest Hills Drive’, que recibió una nominación a Mejor álbum de rap en los premios Grammy, ha lanzado esta semana su nuevo álbum, ‘The Off-Season’. Es su primer trabajo desde 2018, año en que lanzó el exitoso ‘KOD’, y su contenido está despertando una gran curiosidad en sus primeros días en la calle y no solo en Estados Unidos.

10 de las 12 pistas contenidas en ‘The Off-Season’, todas tituladas en minúscula, con espacio entre cada letra y un punto entre cada palabra, continúan a día de hoy entre las más escuchadas en todo el globo en Spotify. ‘m y . l i f e’ con 21 Savage y Morray es top 9 en la lista solo por detrás de ‘Leave the Door Open’ de Silk Sonic y tanto ‘p r i d e . i s . t h e . d e v i l’ con Lil Baby como ‘a m i r i’ les sigue de cerca en los números 11 y 13, respectivamente. Ninguno de estos temas había sido previamente lanzado como single oficial del disco, pero están produciendo números como si lo hubieran sido, especialmente el mencionado ‘m y . l i f e’, que se aproxima a los 15 millones de reproducciones en la plataforma después de cinco días.

- Publicidad -

‘i n t e r l u d e’, el segundo single oficial de ‘The Off-Season’, no es en absoluto un «interludio» y está siendo el gran hit de este disco: es muy probable que hoy sea nombrado single número 1 en el Billboard Hot 100 pues sus streamings son estratosféricos para llevar apenas 10 días en la calle. Es top 18 en Spofify, mientras el primer single oficial ‘t h e . c l i m b . b a c k’ saluda desde el número 49. El resto de temas de ‘The Off-Season’ con más escuchas con ‘l e t . g o . m y . h a n d’ (29), ‘a p p l y i n g . p r e s s u r e’ (31), ‘9 5 . s o u t h’ (32), ‘1 0 0 . m i l’ (34) y ‘ p u n c h i n g . t h e . c l o c k’ (45).

Una de las razones del éxito actual de ‘The Off-Season’, que habrá que ver cómo aguanta con el paso de los meses, aunque huelga decir que J. Cole es uno de los raperos más exitosos actualmente en Estados Unidos, es su agradable sonido a medio camino entre el hip-hop actual y el más apegado a los samples de soul clásico, además del ágil flow del rapero. A veces te parece estar escuchando a Kanye West, otras a Kendrick Lamar y otras a Drake y que el álbum contenga producciones de Tommy Parker (Ariana Grande), Bo1da (Rihanna) o Timbaland (Justin Timberlake) deja claro hasta qué punto ‘The Off-Season’ está hecho para ser un producto de masas.

- Publicidad -

Nacido en Alemania aunque se crió en Carolina del Norte, Jermaine Lamarr Cole publicó sus primeras mixtapes a finales de los 2000 antes de ser fichado por Roc Nation, el sello de Jay-Z. Desde entonces, J. Cole ha conseguido que todos sus álbumes debuten en el número 1 del Billboard, ha igualado un récord de hits de los Beatles y se ha convertido en uno de los raperos más influyentes del momento.