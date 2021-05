Mad Cool, aplazado a 2022

Mad Cool ha anunciado que su edición de 2021 queda aplazada a 2022 «por las circunstancias que todos conocemos». El macrofestival sigue la estela marcada por otros como Primavera Sound, Sónar o, recientemente, Bilbao BBK Live y Azkena Rock. No hace falta recordar que la situación de la pandemia no hace viable aún la celebración de un festival de su magnitud.

Las nuevas fechas de Mad Cool son los días 6, 7, 8 y 9 de julio. El próximo 7 de julio, el festival dará a conocer el cartel de la edición del año que viene, la de su quinto aniversario, «manteniendo los máximos artistas de este año y sumando novedades». A partir de esta fecha se abrirá el proceso de devolución o cambio de entradas, que se prolongará hasta e día 21.

- Publicidad -

En un comunicado, Mad Cool explica que el aplazamiento de esta quinta edición del festival «es una decisión muy meditada y dolorosa, porque nuestra ilusión y la de todos era volver a encontrarnos de nuevo en Mad Cool, pero también queremos transmitiros que es una decisión que creemos coherente, acertada y correcta. La salud está por encima de todo».

La edición de Mad Cool 2021 había confirmado la presencia de Red Hot Chili Peppers, The Killers, Deftones, Placebo, Mumford & Sons, Faith No More, Pixies y Royal Blood como cabezas de cartel. También estaban confirmados Carly Rae Jepsen, Glass Animals, Wolf Alice, Angel Olsen, Foals, Alt-J, London Grammar, Puscifer, Major Lazer, The Rapture y muchos más.

Sentimos tener que comunicar que nos vemos de nuevo obligados a aplazar nuestro 5º aniversario. Desde ya, trabajamos en #MadCool2022. El reencuentro con vosotrxs, con la música, con la normalidad y en definitiva con la vida, promete ser inolvidable. Volveremos a brillar✨ pic.twitter.com/25IiaycTF6 — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) May 20, 2021