Tinashe continúa su carrera de manera independiente, sin el sello que publicó sus dos primeros álbumes oficiales, y estos días ha presentado ‘Pasadena’, el primer avance de un nuevo álbum largo que verá la luz en algún momento de este año supuestamente bajo el título de ‘333’, y que sucederá al banquete R&B de ‘Songs for You‘, uno de los mejores discos de 2019.

El título de ‘Pasadena’ alude al barrio de Los Ángeles donde Tinashe se crió, y la canción es 100% veraniega, pero no tan calurosa como ‘Hopscotch’ sino más relajada y vespertina. La producción de Oliver Malcolm, presente en dos cortes de ‘Songs for You’, es ligera, próxima al indie-pop, y su base rítmica recuerda tanto a ‘Hey Ya’ de Outkast como al reciente ‘i finally understand‘ de Charli XCX, pero la voz de Tinashe y sus suculentas armonías acercan el tema al R&B… aunque la artista no esté de acuerdo con aplicar géneros a sus canciones. La base de ‘Pasadena’ fluye ligera como una pluma pero la melodía de Tinashe se desliza sobre ella con el buen gusto que caracteriza a la autora de ‘2 On’.

En este paseíto por Pasadena, Tinashe promete no abandonar nunca California, donde dice sentirse «tan libre y tan bien», observa el océano desde su ático y aboga por que nos divirtamos un poco: «nos hemos matado a currar, tenemos que vivir un poco más». Un tema que busca «ignorar todas esas cosas que no tienen sentido» para regocijarse en la simplicidad de la vida familiar. Por su parte, el rapero Buddy, artista invitado a la grabación, rapea sobre fumar marihuana o sobre un viaje a Miami que ha terminado con su VISA perdida en algún lugar.

La propia Tinashe ha explicado que «después del año que hemos tenido, he sentido una gran urgencia de lanzar música que evoque alegría, emoción y libertad» y que en concreto ha buscado «contribuir energía positiva al mundo». La cantante indica que ‘Pasadena’ «habla sobre crecer, sobre la familia y sobre los sentimientos que me invaden cuando visito el lugar donde me crié, una mezcla de motivación, nostalgia y esperanza».



