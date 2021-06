‘Todo de ti‘ de Rauw Alejandro sigue en el número 1 de la lista de singles española una semana más. El tema de disco-pop tiene cuerda para rato y, atendiendo a sus escuchas en Spotify, es posible que resista incluso la entrada de Bad Bunny que se producirá la semana que viene, con su reciente single ‘Yonaguni‘. El propio Benito coloca ‘100 MILLONES‘ en el número 74: no ha gustado demasiado. No, no pasará lo mismo con ‘Yonaguni’, que será top 3 mínimo… adivinamos.

La entrada más fuerte de la semana se produce en el número 24 y la protagonizan J Balvin y María Becerra con su single conjunto ‘Qué más pues?’. Otro single genérico y van… De hecho, esta está siendo la tendencia de los singles recientes de Balvin, pues ‘Otra noche sin ti‘ con Khalid no pasó del 25, aunque resiste en la parte media de la tabla (número 55). Eso sí, ni ‘7 de mayo’ ni ‘Ma G‘ ni ‘Tu veneno’ están ya presentes en todo el top 100, a excepción de ‘LOCATION‘ con Karol G y Anuel AA, que permanece en el 77.

Otra entrada destacada en la lista es la de ‘Caroline’ de Måneskin. Los ganadores de Eurovisión colocan este single de su álbum ‘Teatro d’ira Vol. 1’ en el 91 después de que ‘ZITTI E BUONI’ haya entrado en el top 20 de la lista, provocando el «milagro italiano». Este baja solo una posición, del 16 al 17, pero ojo porque ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ sube unas cuantas, pasando del 84 al 47.

Ya en la parte baja de la tabla entran ‘Perfecta’ de Reik y Maluma en el 76, ‘Maravilla’ de Recycled J (reciente éxito en Youtube España) en el 80, ‘Libertad’ de Nil Moliner en el 97 y ‘CONTIGO VOY A MUERTE’ de Karol G y Camilo (del disco ‘KG0516‘) en el 100.















