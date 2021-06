El SMS de Bruce Springsteen que llevó a esta colaboración con The Killers

The Killers y Bruce Springsteen estrenan hoy una canción colaborativa, justo cuando la banda de Brandon Flowers aparece confirmada en Mad Cool de nuevo. Se trata de lo que han llamado ‘Dustland’, que no es otra cosa que una revisión de un tema que ya aparecía en su disco ‘Day & Age’ (2008) bajo el nombre de ‘A Dustland Fairytale’.

La versión, pues bien, viene para demostrar -para quien lo dudara- los nexos en común entre The Killers y el Boss: hasta qué punto se han inspirado los de Brandon Flowers en sus mejores discos. Pero lo mejor es la historia que han compartido los de Las Vegas en Instagram desvelando cómo surgió la colaboración. Brandon estaba enfrentándose a las primeras consecuencias de la covid-19, cómo toda la promoción de ‘Imploding the Mirage‘ iba a caer en saco roto, cuando le empezaron a llegar una serie de mensajes de un tal Bruce que no tenía guardado en sus contactos, emocionado por una actuación televisiva de Glastonbury.

El mensaje decía: “Viendo Glastonbury. Hermano, os habéis convertido en una banda en directo de cojones. Me encanta el traje dorado. Tenemos que hacer juntos ‘Dustland’ un día. Bruce”.

Brandon Flowers pensó 3 opciones: que o era una broma, que o bien era Bruce Hornsby, con el que no habla desde 2015 o que era Springsteen, dado el prefijo de Nueva Jersey. Finalmente confirmó esto con Evan, hijo del Boss y amigo suyo.

Brandon Flowers recuerda que ‘Dustland’ fue escrita mientras su madre luchaba contra el cáncer, como un intento también de conocer a su padre, que es “un misterio para él”. Su madre murió con 64 años y ahora que el artista cumple 40 años el próximo lunes, a Flowers le parece una edad muy joven y cercana. Además, considera que Bruce Springsteen ha escrito sobre mucha “gente como sus padres, encontrando belleza de otra manera invisible en las esperanzas y sueños de las personas, sus luchas y sus pérdidas”. Os dejamos con el resultado de tan esperada unión.