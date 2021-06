Madonna se ha tomado un descanso de editar hasta lo imposible el documental de ‘Madame X‘ para celebrar el fin de semana del Orgullo en Nueva York. Esa semana, la artista ha preparado un vídeo-mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+ llamado ‘No Fear, Courage, Resist’ que se ha proyectado en Times Square y después se ha ido al bar de un conocido hotel de Nueva York a ofrecer su primera actuación en directo post-pandemia. ¿No andaba por ahí Emilio Doménech?

En concreto, Madonna ha actuado en el Boom Boom, situado en la planta 18 del Standard Hotel, y donde ha interpretado sus éxitos ‘Hang Up’ y ‘Vogue’ y también ‘I Don’t Search I Find’, uno de los temas incluidos en ‘Madame X’. Después de dicha actuación, y como cuenta Interview, la artista ha seguido la fiesta en el bar Le Bain, también situado en dicho hotel, con sesiones de Kaytranada, que «ha pinchado Britney y funk y ha sampleado ‘If Madonna Calls’ de Junior Vasquez»; Honey Dijon y Eli Escobar. Entre el público se ha visto a celebrities como Indya Moore o Simone, ganadora de RuPaul’s Drag Race.

Que Madonna haya bailado un sample de ‘If Madonna Calls‘ de Junior Vasquez es especialmente llamativo. Como es sabido, Vasquez compuso esta producción de house que samplea una llamada telefónica de Madonna dejada en su buzón de voz después de que la cantante le dejara plantado en el hotel Tunnel de Nueva York donde supuestamente iba a actuar. Se sabe que Madonna nunca aprobó ‘If Madonna Calls’ y que el lanzamiento de esta canción en el año 1996 supuso el fin de su relación con el productor… hasta que este volvió a trabajar para ella en un remix de ‘Hollywood’ en 2003.

Además de todo esto, Madonna ha subastado una serie de polaroids de ella, tomadas por Ricardo Gomes, para recaudar fondos para las organizaciones The Ali Forney Center, Haus of Us y The Door, las cuales apoyan a la juventud LGQBT+ de la ciudad. Por lo que se puede leer por ahí ha sido una fiesta decadente llena de «club kids, drag queens y fashionistas» además de mucho voguing, es decir, puro Nueva York.