Emilio Doménech considera ‘Melodrama’ de Lorde el disco perfecto

Emilio Doménech ya era una persona conocida por muchos gracias a sus vídeos de Youtube publicados primero de manera independiente y después en el canal de de El País, en los que analiza noticias relacionadas con la cultura pop o la política o disemina su vida en Estados Unidos, donde reside desde hace varios años cuando se mudó a Boston para estudiar un máster, para terminar instalándose en Nueva York. Sin embargo, el periodista ha terminado por convertirse en uno de los nombres más comentados de las últimas semanas gracias a su cobertura dinámica y fresca de las elecciones de Estados Unidos tanto desde su cuenta de Twitter como desde la web Newtral, sus retransmisiones en Twitch o mediante sus apariciones en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta. Nanisimo nos descubre la música de su vida.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

Te diría alguna de The Beatles porque tengo muchas favoritas, pero me quedo con ‘Where Do The Children Play?’ de Cat Stevens.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

He escuchado mucho »tis the damn season’ de Taylor Swift. Me flipan las letras y melodías que ha encontrado Swift en esta nueva versión suya que estrenó con ‘folklore‘.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Top of The World’ de Carpenters. Mi padre nos ponía mucha música de los 60 y 70 cuando íbamos en coche a Benidorm. Ese trayecto era todo Carpenters, Beatles, Cat Stevens, Simon & Garfunkel y demás.



«En la adolescencia le daba mucho al rock británico de bandas como Radiohead»

¿Qué canción odias con toda tu alma?

He aprendido a odiar todo lo que sea Arctic Monkeys. No puedo. Me sacan de quicio.



¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO‘ de Bad Bunny. Me encanta el reggeaton del último año. El ‘ENOC‘ de Ozuna también lo he escuchado mucho.



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

Pues te diría algo de Radiohead o Muse, pero eso creo que fue más bien ya casi con la universidad. Con 14 o 15 escuché mucho pop-punk a lo Yellowcard. ¿Quizá ‘Ocean Avenue’ de ellos fue uno que escuché mucho?



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Los compro en iTunes. Si me gusta mucho uno después de haberlo escuchado por encima en Spotify, lo compro por iTunes porque la calidad de sonido es mejor y tengo buenos auriculares para disfrutar el salto desde el streaming.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Nunca he usado YouTube para la música, pero admito que ahora para trabajar sí escucho mucho lo-fi a través de Discord. En mi comunidad (de Twitch) tenemos un bot llamado Groovy que nos va poniendo lo-fi beats mientras nos vemos los unos a los otros trabajar. Es como estar en una biblioteca virtual, jaja.

Iniciaste tu carrera de periodismo en Madrid. ¿Recuerdas alguna canción o disco que marcara esa época?

Yo en realidad empecé Aeronáutica. Y no me digas por qué pero en aquella época estaba OBSESIONADO con ‘Ultrasónica’ de Los Piratas, que en mi opinión es el mejor disco en español que jamás he escuchado. En aquella época también le daba mucho al rock alternativo, sobre todo a los británicos: Radiohead, Starsailor, Muse, Cajun Dance Party o Los Campesinos son algunos de ellos.





«El lo-fi se ha convertido en un habitual de mi vida, pese a que musicalmente tenga poco que decir»

Después te mudaste a Boston. ¿Qué música te acompañó en tus primeros días en esta ciudad?

Recuerdo como si fuera ayer el día en el que salió ‘Views‘ de Drake. Qué cancionazas tenía ese disco. ‘One Dance’, ‘Child’s Play’ y ‘Keep the Family Close’, así que recuerde.



Muchos te hemos visto comentando las elecciones en Twitch, con hip-hop lo-fi puesto de fondo. ¿Sueles escuchar esta música mientras trabajas, o más bien otra?

Sí, me ayuda muchísimo. Solía hacerlo al ritmo de bandas sonoras, pero al final me sacaban de lo que estaba haciendo. El lo-fi se ha convertido en un habitual de mi vida, pese a que musicalmente tenga poco que decir.



¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

No tengo un tocadiscos, pero sí entiendo la pasión por el sonido tan específico que puedes encontrar de esos formatos. No creo que sea postureo, la verdad, pero tampoco me interesa.

¿Alguna actuación vocal que te guste en particular?

Mira, justo estaba pensando antes que alucino con Karen Carpenter cantando ‘Top of the World’. Qué cosa más salvaje lo suyo y qué historia tan trágica. Y por decir otra, soy un loco de Billie Holiday gracias al videojuego ‘Fallout’. Espectacular en hits como ‘Crazy He Calls Me’.



¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

‘Like I Love You’ de Justin Timberlake. Recuerdo estar loco con querer bailar y ser tan guay como Timberlake en ese videoclip (y poder así ligarme a la chica, jaja). ‘Cry Me A River’ también me encanta. Veía mucha MTV en mi adolescencia, así que te podría sacar muchos otros ejemplos.



¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Tampoco es que haya ido a muchos, pero recuerdo que mi hermana me llevó a ver Mägo de Oz cuando era un crío y me dio por escucharlos sin cesar. La pobre tuvo que aguantar aquello por mí pese a que no le gustaba nada. No debía de tener yo muchos amigos por entonces, jajaja.



«Estoy muy orgulloso de que año a año una de mis canciones más escuchadas es ‘Azul’ de Cristian Castro»

¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

En mi opinión, no debería existir el guilty-pleasure, pero dentro de ese concepto diré que estoy muy orgulloso de que año a año una de mis canciones más escuchadas es ‘Azul’ de Cristian Castro. Imprescindible ponerla en cualquier ocasión festiva en la que haga falta animar al personal. Conozco a pocas personas que no se sepan esa canción.



Eres fan del cine. ¿Alguna banda sonora que recomiendes?

Así recientes que considere que son de otro nivel, la de Trent Reznor y Atticus Ross para ‘La red social’. Y una para escuchar mucho y emocionarse, la de Hans Zimmer para Interstellar. Pero la mejor de todos los tiempos es ‘El señor de los anillos’. Ninguna que conozca ha construido mundos melódicos tan impresionantes como esa de Howard Shore. Ídolo absoluto.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

¿Existe la canción perfecta? A mí me gusta que me transporten. Si una canción lo consigue al máximo nivel, estará más cerca de ser perfecta. Así recientes, te diría que ‘the last great american dynasty’ de Taylor Swift. Qué bien te lleva a esa casa y ese tiempo. Y luego está el álbum perfecto, que sé seguro que existe porque lo he escuchado miles de veces y no tiene ni un fallo: ‘Melodrama’ de Lorde.





Un remix que te haya vuelto loco.

Creo que esto no vale como remix, pero me he acordado y lo voy a decir: la versión de ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd que hicieron Sparklehorse y Thom Yorke. Parece que estén pegando pinceladas con los añadidos electrónicos.