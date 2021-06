Halsey anuncia disco producido por Nine Inch Nails

‘Manic’ de Halsey fue uno de los mejores discos de 2020, uno de esos álbumes que lamentablemente parece que no tuvieron oportunidad de desarrollarse adecuadamente durante la pandemia a nivel mundial (sí en Estados Unidos, donde continúa en el Billboard 200 hasta 74 semanas después de su edición).

En cualquier caso, la cantante ya ha pasado página y ya tiene preparado un cuarto disco que parece que representará un cambio de rumbo. ‘If I Can’t Have Love I Want Power’ es el nombre del cuarto disco de la artista, según puede desprenderse de un cartel desplegado en Beverly Hills que rápidamente ha llamado la atención de Twitter. Después, la propia artista ha compartido un teaser sonoro.

Y más llama aún la atención que el álbum se presuma producido por Trent Reznor y Atticus Ross, esto es, Nine Inch Nails. Ese sonido que tanto ansiábamos para la Lady Gaga rockera cuando veíamos a Nine Inch Nails en vivo hace unos años, parece que tendrá su desarrollo en este álbum del que de momento se desconocen más detalles. Seguiremos informando.

