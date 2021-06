Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Courtney Love acusa a Olivia Rodrigo de copiarle: Hoy martes, Olivia Rodrigo estrena su concierto por streaming ‘SOUR Prom’ aprovechando que, de hecho, acaba de graduarse en el instituto. La foto promocional de dicho concierto, con Olivia cual reina del baile de fin de curso atacada por los nervios, ha traído cola porque Courtney Love opina que es un plagio de la portada de ‘Live Through This’ y así lo ha hecho saber en Facebook, donde ha comentado que la decisión de Olivia ha sido de «mala educación» y que tendría que haberle pedido permiso antes de copiar su idea. La portada de ‘Live Through This’ ya parecía inspirada en ‘Carrie’, pero Courtney lo niega. Olivia sí ha reconocido ser fan de ‘Live Through This’ y ha enviado un ramo de flores a la artista.

Hablando de Olivia Rodrigo y del bonito arte de copiar portadas, he aquí otra unión de dos mundos improbable e inesperada. Kyle MacLachlan, actor conocido por todo el mundo por interpretar al Agente Cooper en ‘Twin Peaks‘, ha tenido la idea de emular la portada de ‘SOUR‘ en Instagram por alguna razón desconocido. Kyle ya había subido un vídeo de ‘Twin Peaks’ en TikTok con ‘drivers license’ de fondo.

Sidonie, en su propio «Música para follar»: Para sorpresa de nadie, el episodio «Música para follar» del podcast de JENESAISPOP ha sido uno de los más exitosos. Unos días después de su estreno, Sidonie han decidido preguntar a sus fans si alguna vez han follado con alguna canción suya, y las respuestas han sido de los más diversas. Entre las canciones mencionadas se encuentran algunas tan pertinentes como ‘Incendio’, ‘On the Sofa’ o ‘Fascinada’, luego alguien se pregunta si «nadie ha puesto todavía ‘En mi garganta'» y otra persona explica que «yo más que escuchando, he tenido a Marc en mi cabeza en alguna ocasión». Jes de Sidonie responde a todo esto que «imposible». Normal.

La hija de Amatria, fan de Ginebras: Aparte de autor de discos como ‘Un disco‘, Amatria es jefe de Vanana Records, sello de Ginebras, una de las bandas independientes nacionales que más han dado que hablar en los últimos tiempos. Razonable que Amatria ponga su música de vez en cuando en casa, con la consecuencia de que su hija pequeña se ha hecho fan. Ella quiere escuchar ‘Chico PUM’ y si no rompe a llorar.

Cardi B anuncia bebé #2: Mientras el mundo sigue esperando el segundo disco de Cardi B, que sigue en un limbo a pesar de que la rapera ha arrasado últimamente con sus dos últimos singles, ‘WAP‘ con Megan Thee Stallion y ‘Up‘, lo que ha anunciado ahora la artista es que vuelve a estar embarazada. En 2018, el lanzamiento de su disco ‘Invasion of Privacy‘ también coincidió con el embarazo de su hija Kulture, que nació unos meses después. ¿Ocurrirá lo mismo? El padre, claro, es Offset, integrante de Migos.

Måneskin y Miley Cyrus, colegas: Miley es conocida por versionar a todo el mundo pero ahora ha sido ella quien ha visto cómo uno de los grupos de moda interpreta una de sus canciones. Måneskin, que lo están petando más allá de su victoria en Eurovisión como probablemente jamás habrían imaginado, han subido recientemente a redes un vídeo de ellos cantando ‘Midnight Sky’, y la cantante estadounidense ha compartido dicho vídeo en sus stories, llamándoles a ellos sus «mejores amigos». Con lo que se llevan ahora las colaboraciones, de materializarse una entre Måneskin y Miley Cyrus, desde luego nadie podría llevarse las manos a la cabeza.

Madonna con sus hermanas en el 90º cumpleaños de su padre: No es habitual ver a Madonna, que acaba de organizar una sonada fiesta en Nueva York por el Orgullo, rodeada de toda su familia, pero el 90ª cumpleaños de su padre, Silvio Ciccone, quien ha inspirado algunas de sus canciones, desde ‘Papa Don’t Preach’ a ‘Mother and Father’ pasando por ‘Oh Father’, no es una ocasión cualquiera. Así, la Reina del Pop ha posado con sus hermanas Paula, Jennifer y Melanie en esta foto que ha colgado en su cuenta de Instagram. A su padre le ha dirigido el mensaje de que ambos son «excelentes padres».

Crossover: Chelo García Cortés y Pantocrator: Por un lado, Chelo García Cortés, conocida periodista del corazón y, por el otro, Pantocrator, una de las más gratas sorpresas que ha dejado el indie nacional en los últimos meses. Este extraño «crossover» ha sucedido cuando Chelo se ha hecho eco, desde su Instagram, del reciente concierto de Pantocrator en la sala Clamores de Madrid, en el que ha podido verse el vídeo de Chelo en ´Sálvame’ versionando (o algo así) ‘Saturday Night’ de Whigfield.

Diane Warren salva una vaca: La compositora de grandes baladas como ‘Because You Loved Me’ de Céline Dion o ‘There You’ll Be’ de Faith Hill ha salvado una vaca antes de ganar un Oscar. Ha sido después de ver en las noticias que el animal se había escapado de la granja en la que se encontraba hacinado. Buena acción de Warren, que es vegana, y su amiga Simone Reyes. Ambas no se han comido la cabeza y han llamado a la vaca Free, y han celebrado que por fin vivirá una vida feliz.

Mariah se disfraza de Eminem otra vez:

Otra que se ha adelantado a Halloween, como Kyle MacLahlan, ha sido Mariah Carey, pero ella tiene una razón concreta, el 13º aniversario de su single ‘Obsessed’. En 2019, el tema llegó a viralizarse en TikTok y la cantante ha aprovechado el último «challenge» de moda para recuperarlo, lo que significa que se ha vuelto a disfrazar de Eminem, supuesto protagonista de dicho tema pues al parecer se inventó que había salido con la artista, algo que ella siempre lo ha negado.