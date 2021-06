Las mejores canciones del momento: junio 2021

Hoy renovamos la playlist con las mejores canciones del momento, con singles refrescantes como el nuevo de Novedades Carminha, el de MØ, el de Mabel o el pequeño hit de Troye Sivan con Regard y Tate McRae. También con avances de álbumes que vendrán en julio o agosto, como los de Lorde, Jungle, Laura Mvula y CHVRCHES. En una fecha por determinar vendrá en el futuro el segundo disco de dani y el nuevo de Parcels. También podemos considerar discos del verano algunos que ya tenemos entre manos de Polo & Pan y Doja Cat, que es ahora mismo nuestro «Disco de la Semana» como antes lo fueron Wolf Alice, Garbage, Japanese Breakfast y Sons of Kemet.

- Publicidad -

Esta playlist es también oportunidad de conocer a revelaciones como los murcianos trashi o a The Marías. Completamos, entre otras cosas, con el maravilloso tema que Christina Rosenvinge ha compuesto en inglés para la banda sonora de ‘Karen’, película que protagoniza inspirada en la protagonista y autora de ‘Memorias de África’; o uno de los últimos ganadores del JNSP Contest de nuestros foros, ViVii.

Jungle / Talk About It

Novedades Carminha / Típica cara

trashi / mal mal

Laura Mvula / Got Me

Mø / Live to Survive

Christina Rosenvinge / My Life Again

Mabel / Let Them Know

Regard, Troye Sivan, Tate McRae / You

Lorde / Solar Power

dani / Me da igual

- Publicidad -

Polo & Pan / Magic

ViVii / Summer of 99

Wolf Alice / Smile

Garbage / No Gods No Masters

The Marías / Hush

CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown

Los Punsetes / Shiseido

Sons of Kemet, Kojey Radical / Hustle

Parcels / Free

Japanese Breakfast / Paprika

Efterklang / Living Other Lives

Izal / Meiuqèr

La La Love You, dani / El día de Huki Huki

Depresión sonora / La casa del árbol

Olivia Rodrigo / good 4 u

Tinashe, Buddy / Pasadena

Galantis, David Guetta, Little Mix / Heartbreak Anthem

Doja Cat / Woman

Mariah Angeliq, Bad Gyal, Maria Becerra / BOBO

Koreless / Joy Squad