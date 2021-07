Tyler the Creator deja a Doja Cat sin top 1 en USA, pero Doja Cat le gana en UK

‘Call Me If You Get’, el nuevo álbum de Tyler, the Creator, que reseñaremos en los próximos días, será el nuevo número 1 del Billboard 200 tras despachar en su primera semana lo equivalente a unas 177.000 unidades según las estimaciones de Hits Daily Double. Además, sus ventas reales son bastante saludables (57.000).

El artista ha promocionado este álbum con un gran actuación en directo en los BET Awards del single ‘LUMBERJACK’ y un nuevo vídeo, espectacular como siempre para el tema ‘CORSO’. La todopoderosa playlist Today’s Top Hits está apoyando ‘WUSYANAME’, mientras la promocionada en playlists de novedades fue ‘JUGGERNAUT’ con Lil Uzi Vert y Pharrell Williams. También podemos hablar de otras canciones como ‘HOT WIND BLOWS’ como favoritas con su punto jazzy, todo lo que ha contribuido a la obtención de buenos datos internacionales: top 2 en Australia, top 4 en Noruega, top 10 en Suecia, top 20 en Alemania. El dato español se conocerá el martes.





Todo esto deja a Doja Cat en segundo plano, pues su nuevo disco ‘Planet Her’, nuestro Disco de la Semana, queda en el número 2 en Estados Unidos. La buena noticia es que es su mejor dato histórico por mucho, pues, vista ahora como una artista de singles, su primer álbum no pasó del puesto 138 ni el segundo del puesto 9.

Además, Doja Cat puede presumir de haber de haber ganado la batalla a Tyler the Creator en Reino Unido en el último momento. Aunque el número 1 era para Jack Savoretti de todas formas (y el número 2 aún para ‘SOUR’ de Olivia Rodrigo), Tyler the Creator vendía más en principio que Doja Cat, pero esta le ha terminado superando a medida que avanzaba la semana, resultando top 3 en UK, un puesto por encima de Tyler the Creator. Puede ser el primer indicador de que estemos ante un sleeper, pues las novedades no suelen subir tras las midweeks sino más bien todo lo contrario.

Doja Cat consolida su nombre a nivel internacional y ‘Planet Her’ es número 3 también Noruega, Australia y Nueva Zelanda, número 4 en Irlanda, número 7 en Holanda y número 11 en Suecia, además de top 32 y top 34 en Alemania e Italia, respectivamente. Os dejamos con una actuación de ‘Ain’t Shit’, uno de los mejores «no singles» del disco.