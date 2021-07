Hoy 9 de julio salen los nuevos discos de Vince Staples, The Goon Sax, Koreless, la revelación nacional shego, Half Waif, Twin Shadow, Inhaler, Rejjie Snow, Les Filles de Illighadad, Charlotte Day Wilson o Jam & Lewis (sí, los productores de Janet Jackson). También ven la luz los nuevos epés de Yana Zafiro, Tkay Maidza o la cantante canadiense Ralph.

Destacado en todas las playlists, hasta en la indie de Spotify, y por supuesto en la nuestra, encontrarás el nuevo single de Billie Eilish. Es el lanzamiento internacional del día junto a las nuevas propuestas de AURORA, Post Malone (que vuelve con un single llamado como la banda Motley Crue) o el single de BTS co-escrito por el nuevo amigo de Ibai Llanos, Ed Sheeran.

También es posible escuchar los nuevos sencillos sueltos de Ginebras, LP, Tinashe, Lalo Ebratt con Bad Gyal, 박혜진 Park Hye Jin, Chico y chica, Macy Gray & The California Jet Club, BIA con Nicki Minaj (un remix de ‘Whole Lotta Money’), Annie, Delaporte, ARON o Troye Sivan, que presenta la versión completa de su balada ‘could cry just thinking about you’.

En los últimos 7 días ha llegado al ~mercado~ y a las ~plataformas~ los nuevos singles de Nathy Peluso, Bad Bunny, Sufjan Stevens, The Parrots y Los Punsetes, el último de los cuales abre la playlist actualizada de Sesión de control; así como el primer avance del esperado nuevo álbum de Courtney Barnett y el primer adelanto del nuevo EP de Angel Olsen. Todos ellos se suman a los lanzamientos de Bearoid con Ganges, Amen Dunes con Sleaford Mods o Jennifer Lopez con Rauw Alejandro.

Se suman a todos ellos en la playlist novedades de Jennifer Lopez con Rauw Alejandro, Icona Pop, The Kid LAROI con Justin Bieber, Ptazeta, Jorge Drexler, Natos y Waor, Maluma o Julia Medina.