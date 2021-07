AURORA no “necesita cura” en su nuevo himno LGTB+

AURORA, conocida por discos como ‘All My Demons Greeting Me as a Friend’ y por virales como ‘Runaway’, ha estrenado recientemente el primer single oficial del que va a ser su nuevo álbum.

‘Cure for Me’ es una buena producción de EDM revisitado, a medio camino entre los hits de Rita Ora y la sutileza de nombres más underground como Empress Of. Como muchos habréis adivinado, y en un entorno LGTB+, la canción rechaza las terapias de conversión y pretende reivindicar expresamente a la gente bisexual.

Como recoge el NME, AURORA ha dicho: “La primera semilla de inspiración vino de los países en los que todavía es legal hacer terapias de conversión para la gente gay y lesbiana. Creo que no tiene sentido. Lo primero que pensé fue: “no necesito cura, déjame vivir, tío”.

Continúa: ¿”por qué es tan difícil dejar que la gente sea ella misma? Y luego pensé que la canción podía significar otras cosas. La gente tiende a creer demasiado rápido que algo no está bien en su interior si no es como los demás. Es triste comprobar que no requiere demasiado esfuerzo dudar de nosotros mismos”.

AURORA ha estrenado esta semana un vídeo coreografiado en el que el cuerpo de baile es el vehículo para expresar la idea de libertad contenida en la canción.



