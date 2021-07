Lola Indigo, número 1 de álbumes en España

Semana extraña en la lista de álbumes española con solo tres entradas. Lola Indigo es número 1 directo con ‘La Niña‘ en una semana poco competitiva en parte porque el disco de Ana Torroja no ha salido en formato físico, pero en la que también habían llegado al mercado álbumes de Laura Mvula, David Otero o Cecilio G, ninguno de los cuales aparece en todo el top 100 de la tabla de álbumes oficial. Bobby Gillespie y Jehnny Beth sí lo hace en la lista de vinilos, en el número 58.

‘La Niña’ da a Lola Indigo su segundo número 1 de álbumes (en concreto de ventas físicas) en España después de que ‘Akelarre’ debutara en la misma posición en el año 2019 y además compitiendo con Maluma (que sí era número 1 de streaming en la lista entonces segregada). El reto ahora será mantenerlo en lista a largo plazo pues Mimi Doblas no ha conseguido mantener ni uno solo de los temas que lo han avanzado en la lista de singles.

Entre los artistas que publicaron disco la semana pasada y que sí entran hoy en lista también hay que contar al reggaetonero y trapero estadounidense criado en Puerto Rico Eladio Carrion, que coloca su álbum ‘SEN2 KBRN VOL. 1’ en el número 1. Carrion, que también es conocido como influencer a raíz de los vídeos humorísticos con los que se dio a conocer, ha sido noticia recientemente tras viralizarse su tema con Bizarrap, perteneciente a su «sesión número 40».

La tercera y última entrada en la lista de álbumes española la protagoniza Tom Petty & The Heartbreakers con ‘Angel Dream’, reedición de su álbum de 1996 ‘Songs and Music from the Motion Picture ‘She’s The One’’. Entra en el número 100.

Y entre las entradas en la lista de vinilos aparecen títulos como ‘Camping del Hastío’ en el número 5, ‘Alianza Atlántica’ de Los Pilotos en el 31 o ‘It Still Moves’ de My Morning Jacket en el 84, además de reediciones de U2, Zahara o Edith Piaf.