Hoy el Mercury Prize ha dado a conocer los 12 discos que compiten por el preciado galardón este año. Entre los nominados se encuentran dos debuts tan destacados como han sido los de Arlo Parks, ‘Collapsed in Sunbeams‘; y Celeste, ‘Not Your Muse‘, y también dos artistas que reciben la tercera nominación de su carrera, algo no al alcance de muchos; por un lado, Wolf Alice (que ya ganaron el premio en 2018) con el formidable ‘Blue Weekend‘ y, por el otro, Laura Mvula con su reinvención popera en el estupendo ‘Pink Noise‘. Otra de las revelaciones británicas de los últimos tiempos, la misteriosa banda SAULT, aparece nominada con ‘Rise‘, uno de los varios discos que ha sacado en el último año. El ganador de la edición de 2020 fue ‘KIWANUKA‘ de Michael Kiwanuka.

También recibe nominaciones el último disco de Mogwai, ‘As the Love Continues‘, que ha dado a la banda de post-rock su primer número 1 de álbumes en las islas británicas, tantos años después; y en un lado menos comercial y mucho más ambiental, jazz y experimental, el maravilloso ‘Promises‘ de Floating Points con Pharoah Sanders y la London Symphony Orchestra.

Curiosamente, el disco nominado con más opciones de ganar a día de hoy no es ninguno de los mencionados, aunque Wolf Alice, Floating Points y Laura Mvula tienen muchas posibilidades; sino ‘Conflict of Interest’ de Ghetts, actualmente es el disco mejor valorado de 2021 en Metacritic con un 95 sobre 100. Se trata del tercer álbum de estudio de este MC y artista de grime que en realidad lleva en activo desde 2003. ‘Conflict of Interest’ incluye colaboraciones de Ed Sheeran, Skepta, Emeli Sandé o Stormzy.

El resto de nominados son el hip-hop lo-fi de ‘Demotape/Vega’ de Berwyn, el post-punk de ‘For the First Time‘ de Black Country, New Road, la electrónica de ‘Fir Wave’ de Hannah Peel y el jazz de ‘Source’ de Nubya Garcia. El álbum de Black Country, New Road es el único nominado de la lista que tiene algo que ver con el post-punk, pues los excelentes ‘Bright Green Field‘ de Squid y ‘Cavalcade‘ de black midi (quienes compitieron en el Mercury conn su debut) no han recibido nominación alguna.

Son dos de las ausencias destacadas en las nominaciones de esta edición del Mercury Prize que se celebrará el día 9 de septiembre, y entre las que también cabe mencionar títulos como ‘Róisín Machine‘ de Róisín Murphy, muy querido por la crítica; el tremebubdo ‘Black to the Future‘ de Sons of Kemet, el fantástico segundo disco de Kelly Lee Owens o el álbum de Dry Cleaning, que, con su estilo híbrido de post-punk y spoken word, ha llegado a ser top 5 en Reino Unido.

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Berwyn – Demotape/Vega

Black Country, New Road – For The First Time

Celeste – Not Your Muse

Floating Points – Promises

Ghetts – Conflict of Interest

Hannah Peel – Fir Wave

Laura Mvula – Pink Noise

Mogwai – As The Love Continues

Nubya Garcia – Source

SAULT – Rise

Wolf Alice – Blue Weekend