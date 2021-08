Skrillex y Justin Bieber se unen junto con Don Toliver para lanzar un nuevo tema

Skrillex y Justin Bieber se unen de nuevo y esta vez reclutan a Don Toviler para sacar juntos un nuevo tema que llega este mismo viernes a media noche, ‘Don’t Go’, así lo anunció Skrillex hace tres días a través de su cuenta de Instagram con un escueto «viernes», mencionando tanto a Justin Bieber como a Don Toliver.

Hoy ha dado otro paso y ha compartido un pequeño avance del videoclip, en el que parece que predominarán sonidos R&B, como cabía esperar. En lo que se refiere al propio videoclip, en él podemos ver algunas imágenes un tanto extravagantes y psicodélicas, como cuadros cuya pintura se derrite o cabezas de maniquí también chorreantes de pintura. Por otra parte, el fragmento de vídeo alterna imágenes del trío de artistas cantando juntos, en sesiones de foto, rodeados de coches de lujo y en actuaciones sobre el escenario.

No es la primera vez que Bieber y Skrillex colaboran juntos en la música. Hay que remontarse hasta el año 2015 para recordar su tema ‘Where Are Ü Now‘, que formó parte del cuarto álbum de estudio de Bieber, ‘Purpose‘, del que Skrillex produjo un total de seis canciones y que además fue nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum del pop vocal en la 59 edición de los Grammy.

En lo que respecta a Skrillex, no se ha tomado un respiro desde su lanzamiento el mes pasado de ‘In Da Getto‘, tema en el que colabora con J Balvin y que ha tenido un bastante éxito en Tik Tok gracias a la participación del tiktoker italiano Khaby Lame.





