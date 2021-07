Tal es la ristra de singles que J Balvin lleva publicada este año que alguno ha terminado colando. Es el caso de ‘¿Qué más pues’? con María Becerra, actual número 2 en la lista de singles española solo por detrás de ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro. El colombiano está a punto de volver a tocar el cielo con los dedos cuando sus últimos sencillos, como ‘Tu veneno’ o ese ‘Ma’ G‘ que supuestamente avanzaba un nuevo disco del que sigue sin saberse nada, no habían convencido del todo.

Otro single reciente de J Balvin que está llamando la atención, pues continúa entre los más vistos de Youtube en la categoría musical, es ‘In Da Getto’, su tema conjunto con Skrillex. El productor de Los Ángeles no publica disco desde 2015 -de este año data su proyecto Jack Ü junto a Diplo– pero ha estado muy presente en los últimos tiempos gracias a su trabajo de producción en temas como ‘Ego Death‘ de Ty Dolla $ign con FKA twigs y Kanye West (sí, esto sucedió), ‘Butterflies’ con Starrah y Four Tet, el ultra-distorsionado ‘Supersonic (My Existence)’ con Noisia, josh pan y Dylan Brady o ‘Too Bizarre’ con Swae Lee y Siiickbrain.

‘In Da Getto’ es un single de J Balvin producido por Skrillex más que un tema de Skrillex en el que José Álvaro Osorio Balvín colabora como artista invitado. De hecho, Skrillex comparte créditos de producción con Tainy, habitual colaborador de Balvin. Y entre los compositores encontramos, sorpresa, a David Morales y Delta Benet porque esto no es otra que un saqueo de ‘In The Ghetto’ de David Morales & The Bad Yard Club con Crystal Waters y Delta, un hit dance que triunfó en las discotecas de Nueva York a mediados de los años 90 gracias a su pegadiza melodía de teclado como sacada de una atracción de coches de choque.

El single de J Balvin y Skrillex se suma así a la moda de temas de «urban latino» que han sampleado hits dance de los años 90, como ‘Me gusta’ de Shakira con Anuel AA, ‘Muévelo’ de Daddy Yankee con Nicky Jam o ‘RITMO (Bad Boys for Life)’ de Black Eyed Peas con el mismo Balvin. También vuelve a ser un ejercicio de sampleo holgazán y forzado en el que se busca capturar la atmósfera de una fiesta frenética, febril, desfasada que no termina de sentirse en la grabación. El colombiano avisa de que «to’ el mundo está loco, to’ el mundo está loco, to’ el mundo está loco, todo el mundo rayao’ del coco» pero la fiesta parece estar más en su cabeza que otra cosa.