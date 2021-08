Imagine Dragons imitan a artistas como Coldplay lanzando una canción con seudónimo

‘Imagine Dragons’, así se llama el nuevo tema de la banda, pero no podrás encontrarlo ni en sus redes sociales ni en sus perfiles en plataformas de streaming, ya que la autoría no se les atribuye a ellos.

Ragged Insomnia es el perfil de Spotify en el que puedes encontrar esta canción. No es casualidad, ha estado totalmente intencionado. La banda original lanzó este tema a través de ese seudónimo el pasado 18 de agosto, pero no fue hasta hace un par de días cuando dieron la primera pista sobre la verdadera autoría mediante un mensaje en su cuenta de Twitter: «Anagrama», fue lo que escribieron junto al hastag «#MercuryAscending». La letra de la canción también daba algunas pistas: «Could you imagine?» («¿lo puedes imaginar?») o «Become a dragon» («conviértete en un dragón»).

«No sé qué sea, pero ya me emocioné», «No entiendo eso de #MercuryAscending», decían algunos comentarios en Twitter después de la publicación del mensaje. La clave para entenderlo todo está en Ragged Insomnia, que fue el nombre que recibió la banda en sus inicios en el año 2008 y que ahora es un anagrama del actual, ya que contienen las mismas letras dispuestas en distinto orden.

Esta es una técnica que han utilizado antes otros artistas como como Coldplay, Taylor Swift, Ariana Grande o el mismísimo Paul McCartney. En el caso de Coldplay, con seudónimo Los Unidades, llegó a publicar un EP benéfico con cuatro canciones, ‘Global Citizen EP 1’, cuyas ganancias fueron destinadas a a la organización Global Citizen, dedicada a acabar con la pobreza extrema.

En cuanto a la verdadera autoría de Imagine Dragons, ‘Wrecked’ es su último single publicado el pasado 2 de julio. Y su próximo disco, ‘Mercury – Act 1’, llega el próximo 3 de septiembre. Y aunque su tracklist completo todavía se desconoce, sí está confirmado que sus otros temas ‘Follow You’ y ‘Cutthroat’ formarán parte del disco.