Lana Del Rey publicará su nuevo single ‘Arcadia’ el miércoles

Por fin se concretan detalles acerca del nuevo disco de Lana Del Rey, ‘Blue Banisters’. O debería decir un único detalle porque Lana no ha compartido más información nueva sobre el proyecto que su (nueva) portada y que saldrá en algún momento de los próximos meses, pero sí acaba de anunciar que un nuevo adelanto del mismo sale este miércoles 8 de septiembre: sí, Lana sigue yendo a su bola.

El nuevo single de Lana se titula ‘Arcadia’ y, en Instagram, la cantante comenta que quiere que lo escuchemos «como escuchasteis ‘Video Games'», es decir… sin parar, en bucle y suponemos que porque también vendrá con temática inspirada en los videojuegos, a tenor de su título. En esta misma red social, Lana ha compartido un supuesto adelanto del videoclip de ‘Arcadia’, en el que aparece moviéndose sensualmente en una habitación, pero el vídeo no contiene audio, por lo que es imposible saber cómo suena el tema de momento.

Se desconoce si ‘Arcadia’ será el primer single oficial de ‘Blue Banisters’ o si ejercerá de cuarto adelanto tras los ya publicados ‘Text Book’, ‘Wildflower Wildfire’ y ‘Blue Banisters’, los cuales, no en vano, llegaron a las plataformas con la portada que al final no es la oficial, por lo que posiblemente no pasen de esa «etapa» y queden relegados a singles sueltos. Dado el desconcierto y la confusión que provocan constantemente los discos de Lana, cualquier cosa puede pasar.

A espera de que ‘Arcadia’ llegue a las plataformas de streaming en unos días, los rumores apuntan que ‘Blue Banisters’ contendrá un total de 15 pistas. Esta información procede de un «insider» que ha dicho tal cosa en un foro de Lana Del Rey. De confirmarse este dato, ‘Blue Banisters’ será el álbum de Lana más extenso después de ‘Lust for Life‘ (2017). ‘Chemtrails Over the Country Club‘, su último álbum, publicado hace unos meses, contiene una secuencia de 11 pistas.

Lana ha sido noticia estos días tras revelar que no aprueba la publicación de su música de manera póstuma. La declaración de Lana parece una respuesta contraria a los lanzamientos de esta naturaleza que este año ha habido de artistas como Prince o Pop Smoke, o al posible nuevo disco póstumo de Amy Winehouse que estaría cociéndose ahora mismo.