Gizelle apuesta por la «slow jam» de R&B… y sin renunciar al español

En España no es que no interese demasiado el R&B… es que (casi) solo lo peta el reggaetón y, a menos que te llames Sen Senra, una canción de R&B no suele llegar a la lista de Promusicae, mucho menos si está cantada en inglés. En este contexto musical llega Gizelle con una propuesta que bebe del sonido de artistas como Sabrina Claudio, H.E.R. o Jorja Smith pero que no renuncia al español, al menos en las tres buenas canciones que ya ha publicado en las plataformas.

Por un lado es de agradecer que Gizelle, que es de Barcelona, no tome el camino fácil de reivindicar los clásicos de siempre (sí, todos somos fans de Lauryn Hill) y, por el otro, sorprende lo bien que suenan sus historias de desamor en el contexto de unas «slow jams» de R&B con pianos y bases lentas e hipnóticas que podrían haber firmado las tres artistas mencionadas u otras como Kehlani o Erika de Casier. ‘Lo que querías’, ‘Firmado con el tiempo’ y ‘Refugiandomentí’ narran la historia de una ruptura con la sensualidad y el gusto que esperas del género, pero también con unas melodías melancólicas, pensativas y hermosas que atrapan desde el segundo cero.

El primero de los tres singles que ha visto la luz, ‘Las que querías’ afronta una situación amarga («te dejo libre ya, no vuelvas más, vete con las que querías) desde la elegancia de un R&B contemporáneo más o menos clásico con el que Gizelle sentencia: «no me eches la culpa de tus propios miedos, he venido a amarte, no a perder el tiempo». Mucho más hipnótica, ‘Firmado con el tiempo’ da rienda suelta a la desesperación («no hay nada más pesado que el adiós, si pudieras regresar, por favor») pero la música bordea la duermevela y ‘Refugiandomentí’ profundiza en el sentimiento de tristeza («prefiero recordarte así, cuando todo era un engaño») dejándonos otra canción que puede tocar la fibra sensible si te despistas.

Los tres singles de Gizelle adelantan el EP que la artista está preparando con el apoyo de la comunidad musical Acqustic.







