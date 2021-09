Revelación o timo: se avecina «remake» de ‘El guardaespaldas’

‘El guardaespaldas’ pudo ser un exitazo de taquilla y su banda sonora de ventas, pues es la banda sonora más vendida de todos los tiempos incluso a día de hoy y, por lo tanto, el disco más vendido de Whitney Houston (en torno a las 45 millones de copias), pero la crítica nunca valoró demasiado bien la película. En otras palabras está muy mal considerada por la crítica especializada y lo estuvo desde el principio, como indica su media en agregadores como Metacritic o Rotten Tomatoes.

Quizá por este motivo, Hollywood considera que ‘El guardaespaldas’ merece un «remake». No será difícil encontrar actores con mejor química que la que se mostraban Whitney Houston y Kevin Costner. Vulture ha confirmado que dicho «remake» está en proceso de preparación y que estará escrito por Matthew López, conocido por su trabajo en la obra de teatro ‘The Inheritance’ (2018). Lawrence Kasdan, guionista de la película original, estará involucrado en el «remake» como co-productor.

Por si hace falta recordarlo, ‘El guardaespaldas’ narra la historia de amor entre la actriz y estrella del pop Rachel Marron (Whitney Houston) y su guardaespaldas Frank Farmer (Kevin Costner), quien es contratado por el mánager de ella para que la proteja de un acosador. La película original se estrenó en 1992 y fue uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, de aquella década y a la postre de la historia, si bien Kasdan la escribió años atrás, en los 70, pensando en que la protagonizaran Diana Ross y Steve McQueen.

Mucho mejor considerada que la película está la banda sonora de ‘El guardaespaldas’, la cual contiene cuatro de los mayores éxitos de toda la carrera de Whitney Houston: su versión de ‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton, su versión de ‘I’m Every Woman’ de Chaka Khan, ‘I Have Nothing’ y ‘Run to You’.

Por otro lado, el «remake» de ‘El guardaespaldas’ no es la única noticia reciente que relaciona a Whitney Houston y el mundo del cine. En la actualidad se está preparando un biopic de la artista llamado ‘I Wanna Dance with Somebody’ y la actriz que está «en negociaciones» para interpretar a Whitney es la británica Naomi Ackie, conocida por su fantástico papel de Bonnie en la serie ‘The End of the Fucking World‘ y en la película ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker‘.