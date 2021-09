Daniella Martí habla de la música de su vida, de Yma Sumac a Bon Jovi

Daniella Martí es una ilustradora colombiana residente en Valencia que ha publicado dos libros, ‘¡Así es la vida! O al menos así la veo yo’ (2019) y ‘Quiero pensar que no es demasiado tarde’ (2021). Las viñetas de Daniella, plagadas de divertidos dobles sentidos, reflexionan sobre las crisis existenciales que sufre la sociedad actual, como la soledad, la incertidumbre ante el futuro o una vida dominada por la tecnología, y cuentan con un personaje recurrente, Carmenza, una abuela de 80 años que vive su vida al margen de lo que la sociedad espera de ella y que expresa sus honestas opiniones como a todo el mundo le gustaría hacer, sin filtro alguno. Sus sabios consejos haríamos bien en grabarnos a fuego. Martí es la nueva protagonista de nuestra sección «Tipo Test» y nos descubre la música de su vida.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

La verdad es que no tengo una canción favorita, depende del momento. Lo que sí me pasa es que, para recordar algún momento de mi vida en concreto, siempre lo asocio con la música que escuchaba en ese momento. Porque soy de escuchar las canciones en bucle.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Hace poco estuve muy obsesionada con ‘I Like It’ de DeBarge.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Antes muerta que sencilla’ de María Isabel.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

Todas las de Bon Jovi, aunque me sé ‘Livin’ On A Prayer’.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

El último que compré fue un LP de Lisandro Mesa que se llama ‘Salsita Mami’.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Siempre he sido fan de escuchar música en YouTube. Es más, cuando se estaba popularizando la onda de los YouTubers al principio de la década de 2010, yo sólo usaba YouTube para la música, para ver vídeos de música, no sabía que se podía hacer otra cosa en la plataforma. Y he escuchado discos enteros en YouTube pero no lo hago siempre. Mi plataforma favorita era Ares, que te descargabas la música que querías y corrías el riesgo de que se te metieran todos los virus habidos y por haber. Adrenalina juvenil.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Sin Miedo (del amor y otros demonios)’ de Kali Uchis.



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

No es un disco como tal. Pero ahora que lo pienso, siempre llegaba a casa a escuchar The Beatles y luego Earth Wind and Fire.





¿Escuchas música mientras trabajas? En caso afirmativo, ¿cuál?

Depende. Hay días que sí, depende de la obsesión del momento. Durante semanas escuché (hasta hace poco) para trabajar y en general para estar en casa haciendo cosas. Toda la música que hizo Bo Burnham para su último especial ‘INSIDE‘ en Netflix.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Opino que es fantástico que no se deje morir otras maneras de escuchar música, eso también es cultura, desde lo privado. Si es postureo o no, a mí me da igual. Yo por ejemplo le tengo especial cariño al tocadiscos y tengo varios LP porque me recuerda a mi papá. A él le gusta mucho escuchar música así, crecí viéndolo poner sus discos. No quiero perder eso.

¿Alguna actuación vocal que te guste en particular?

Yma Sumac. Cuando la descubrí me pareció escuchar algo fuera de este mundo.



¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

No tengo ningún videoclip favorito, pero se me vienen a la cabeza dos en este momento: ‘I Love You’ de Woodkid y ‘Breezeblocks’ de Alt- J. Esos me llamaron mucho la atención cuando los vi.





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

La verdad es que no he ido a muchos conciertos en mi vida. Fui hace años a uno de El Cuarteto de Nos y me encantó verles en directo.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No tengo guilty pleasures porque no me avergüenzo de lo que me gusta.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Que le dé a uno un arrebato al escucharla, como ‘Sonido Bestial’ de Richie Ray y Bobby Cruz.



Un remix que te haya vuelto loca

‘Te Boté’ de Casper, Nio García, Darell con Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny.