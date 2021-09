Rihanna, «recording artist», anuncia música «completamente diferente»

Rihanna ha aparecido en público, pero por supuesto no por nada que tenga que ver con la música. La empresaria conocida entre otras cosas por su línea de maquillaje para personas negras, asiáticas, latinas, etc, presenta una nueva línea de lencería estos días en colaboración con Amazon Prime, bajo el nombre de Savage X Fenty Show.

La buena noticia es que por allí la han parado una serie de periodistas que le han debido de preguntar dónde está su noveno álbum. Un disco que en principio podían ser dos: uno al que habían aportado beats medio Jamaica, inspirado en la tradición de la isla, y otro más pop. Y Rihanna ha respondido.

La autora del formidable ‘ANTI’ ha dicho que está trabajando en nueva música y que esta no se parece en nada a cualquier cosa que hayamos escuchado de ella. «No esperáis lo que vais a oír. Lo que hayáis oído de Rihanna no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. La música es como la moda, tienes que jugar. Lo estamos pasando bien y va a ser completamente diferente». Una declaración que nos pone aún más la miel en los labios, casi 6 años después de ‘ANTI’, si bien hay que apuntar que la persona que puso ese rótulo de la agencia Associated Press, calificando a Rihanna de «recording artist», ha debido de hacerlo con un poco de mala baba…

Rihanna says her next album is "going to be completely different." Promoting her latest Savage X Fenty Show, the pop star says she's been "having fun" recording new music. pic.twitter.com/tOkty4ONAf

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 22, 2021