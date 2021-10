The Noises, entre Two Door Cinema Club y Morat, avanzan nuevo EP sobre la pandemia

The Noises es un grupo de indie-rock de Madrid que lleva 15 años en activo. En 2011 llegó su debut ‘Bellavista’ y en 2014, su segundo disco ‘Pacífico’ dejó un tema, el titular, que hoy acumula más de 1 millón de reproducciones en Spotify; además de una colaboración con Alberto Jiménez de Miss Caffeina. El ahora dúo compuesto por Fran y Jess prepara estos días el lanzamiento de un nuevo EP, ‘Los Malditos’, que saldrá respaldado por la comunidad musical Acqustic, y cuyo primer adelanto ya se puede escuchar.

Desde sus inicios, el sonido de The Noises ha apuntado sin ningún tipo de disimulo al indie-rock bailable y festivalero de grupos como Two Door Cinema Club, The Wombats o los primeros Arctic Monkeys. A su vez, sus estribillos estaban cantados a coro a la manera de unos Morat, solo que The Noises llegaron un poco antes. ‘Canadá (Cap. 1: Encuentro)’, el primer single de ‘Los Malditos’, sigue explorando el sonido típico de The Noises pero introduce ligeros cambios.

Voz, guitarra acústica y una interesante melodía de teclado Wurlitzer son los primeros elementos que se escuchan en ‘Canadá (Cap. 1: Encuentro)’. Justo cuando parece que The Noises se han hecho un Radiohead (a los que recuerdan en su single ‘Días que no volverán’), los madrileños introducen otro de sus grandes estribillos cantados a coro totalmente taberneros, pero la composición presenta a su vez recovecos, entre varios cambios de ritmo y la introducción de una sección jazzy.

‘Canadá (Cap. 1: Encuentro)’ es el primer capítulo de un EP que contará una historia sobre la pandemia. «Los cuatro (capítulos) darán forma a un mini relato que podríamos traducir como un mensaje de esperanza. Un mensaje que cuenta como esta pandemia, al igual que a muchos de vosotros, nos ha dejado anímicamente tocados. (¿por qué no contar también las cosas negativas en las redes?). Eso sí, y no nos queda otra, que luchar y resurgir. De eso estamos seguros. Además, siempre se vuelve con más fuerza y habiendo aprendido por el camino».





