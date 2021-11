Radiohead no dan puntada sin hilo en la grunge ‘Follow Me Around’

Radiohead tienen a punto la reedición de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ que aunará para siempre ambos discos concebidos a principios de siglo como un álbum doble, pero separados finalmente en dos lanzamientos a lo largo de los años 2000 y 2001. Ahora llamado ‘Kid A Mnesia’ y reuniendo los temas de ambos discos junto a otros inéditos, llegará al mercado el día 5 de noviembre, precedido por temas inéditos como ‘If You Say the Word‘.

El nuevo avance se llama ‘Follow Me Around’, se trata de una canción que alguna vez han llegado a tocar en vivo después de que apareciera en un documental de 1998, y tiene un sonido grunge que le hace parecer más bien un «bonus track» de la reedición de 30º aniversario de ‘Nevermind’ que de la reedición de ‘Kid A’ o ‘Amnesiac’.

En cualquier caso, es de todos sabido que Radiohead no dan puntada sin hilo y el grupo estrena un vídeo para la canción que no es un videoclip más. Bromeando con el título del tema, ‘Follow Me Around’ ya no es una canción de amor sino una reflexión sobre el asedio de las cámaras a una persona que ni ‘El show de Truman’, desde la calle a la intimidad de un cuarto de baño. El protagonista es Guy Pearce, conocido por su papel en ‘Memento’, ‘L.A. Confidential’ y últimamente ‘Mare of Easttown‘.



