shego son Irene, Aroa, Maite y Raquel, cuatro chicas de Madrid. Comenzaron a componer juntas en 2020 y a mediados de este año sacaron su primer EP ‘tantos chicos malos y tan poco tiempo’, con la colaboración en la producción de Bronquio y Carlangas. En este EP incluían ‘Vicente Amor’, ‘oh boi’ y ‘la nueva ola’, que tienen un claro mensaje feminista y reivindicativo. Su nombre es un homenaje a la villana de Kim Possible, la serie de Disney que fue mítica en los 2000s. Precisamente, las invitadas de esta entrega de Meister of the Week, la sección comisariada por Jägermusic, han elegido de tema tres series de los 2000s que las marcaron: Zoey 101, H20 y Lizzie McGuire.

shego, que hoy han lanzado su nuevo single ‘la kiero a morir’, actúan este 20 de noviembre en el Monkey Week en Sevilla, y el 19 de diciembre telonean a Rigoberta Bandini en La Riviera de Madrid (entradas, aquí).

¿Por qué habéis elegido hablar de ‘Zoey 101’? ¿Cuál era vuestro personaje?

Porque nos dimos cuenta de que habiendo crecido en sitios distintos era algo que teníamos en común en nuestras mañanas de verano. Nos hizo mucha gracia. Nuestro personaje fav… Zoey en realidad era un poco petarda, así que nos quedamos con las amigas raritas, Quinn, Nicole… Y la que era una malota hot, creo que se llamaba Danna.

El lugar en el que se desarrolla la serie es una escuela residencial con todo tipo de servicios cerca de la playa en California. ¿Os hubiera gustado que vuestro instituto hubiera sido como el Pacific Coast?

Uffffff claro, a quién no… Vivir con tus amigas y el chavalín que te gusta en el mismo sitio. De hecho creo que alguna vez de pequeñas todas jugamos a vivir en PCA.

Si os hubieran dado a elegir, qué preferiríais tener, ¿una Jet X o un TexMate?

Raquel:

Irene: Jet X

Aroa: TextMate

Maite: Jet X bastante moto mami

Raquel: TextMate la moto esa es de tontas.

Como recordaréis, la serie se terminó apresuradamente cuando Zoey (Jamie Lynn Spears) se quedó embarazada. Si hubiera seguido, ¿cómo la hubierais continuado?

¡Claro! Aunque en realidad somos más de Britney, pero en ese momento no lo sabíamos. Quizá una continuación años después en la uni hubiera sido divertido. Ver la evolución de cada personaje.



‘H20’ es otra de las míticas series de vuestra infancia. Sirenas adolescentes con poderes mágicos. ¿Alguna vez jugasteis a estar en la isla de Mako estando en la piscina?

Obvio, como todas las niñas de España. La mítica pelea por ver quién era quién….

Siempre he pensado que la protagonista real era Cleo porque le daban mucho peso a su trama. ¿Os pasaba igual? ¿Cuál era vuestro personaje favorito?

Jajajaj sí! Pero era la más pringada en realidad, ¿no? Y nuestras favs… las cuatro adoramos a Ricki en realidad, una real badass.

Cuando la mala, Charlotte, se volvió sirena también lo vi muy injusto ¿Qué os pareció este plot twist?

En el fondo la pobre sufría un montón por ser tan mala… pero bueno, a terapia chica. No se merecía ser sirena, eso está claro.

La canción del opening es tan mítica como la serie. ¿Os atreveríais a hacer un cover de esta canción?

Uffffffffff es una idea increíble, os la mandaremos si sucede (ojalá suceda).



‘Lizzie McGuire ‘trata la vida de una chica adolescente desde el punto de vista de su conciencia, representada como una versión animada de la protagonista. ¿Alguna vez pensasteis que había una mini vosotras en vuestro interior que tenía voz propia?

Sí. De hecho siguen ahí y son las que se pelean entre ellas cuando discutimos, nosotras somos muy trankilitas, pero ellas… se tiran de los pelos a la mínima. Por otro lado visten genial.

A pesar de que era una serie infantil, trataba temas serios como la anorexia o el bullying. ¿Recordáis alguna moraleja que os haya enseñado la serie?

Que tu mejor amiga es más importante que el chico guapo y que el chico guapo suele ser un poco bobo.

Hace un tiempo hubo rumores de un reboot de la serie aunque finalmente se descartó. En el caso de haberse realizado y que Hilary Duff no hubiera participado, ¿quién os parece la persona perfecta para interpretar a Lizzie McGuire?

Las protas de Booksmart ¡sin duda!

Si estas series hubieran representado alguna influencia para las shego, ¿cuál sería? ¿En dónde podríamos sentirla aunque sea como reacción?

Pues nos encantaría vestir como ellas, tener sus cortes de pelo etc. Estamos en ello. También el tema de estar todo el rato con las amigas… ¡Las llamadas a cuatro bandas! Eso también nos gustaría copiarlo.