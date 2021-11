¿Pero cuál es el verdadero segundo single de ’30’?

Los tres primeros discos de Adele fueron editados por XL, un sello grande -tamaño Radiohead, The xx-, pero independiente. Únicamente se llegó a un acuerdo de distribución con Sony, en los últimos años, para Estados Unidos. Tenía pinta de que Adele firmaría eventualmente con Sony, y así ha sido. Paradójicamente, ’30’ es el menos comercial de los álbumes editados por Adkins hasta la fecha.

‘Easy On Me‘ ha sido un éxito absolutamente abrumador, un número 1 mundial durante un mes, que quizá extienda su reinado hasta la llegada de Mariah Carey o más allá, cuando se comercialice su dueto con Chris Stapleton, de momento un extra para unos grandes almacenes americanos. El disco es diferente y arriesgado en muchos aspectos, pero es llamativa la ausencia de segundo single o tercer single tamaño ‘When We Were Young’ o ‘Set Fire to the Rain’. El sello maneja hasta 5 pistas diferentes como «focus track» para las playlists de novedades de este viernes.

Adele ha anunciado de manera oficial que el segundo single del disco es ‘I Drink Wine’. Así lo recoge la mismísima OCC. También se está dando bola a ‘Hold On’, que aparecía en un anuncio hace unos días y fue hace unos días interpretada en directo. Sin embargo, la realidad que nos hemos encontrado en Today’s Top Hits y las playlists más poderosas del mundo es otra. La gran apuesta en Spotify es ‘Oh My God’, en remedo modernuqui del bombo de ‘Rolling In the Deep’, y también aparece en las mismas ‘Can I Get It’, la que en nuestra primera escucha del disco situamos como la canción más comercial de ’30’. ¿Hay vídeo grabado para ‘I Drink Wine’ o promoción televisiva que vaya a poder con esta macropromoción para ‘Oh My God’ o al final decidirá el pueblo con sus escuchas?



