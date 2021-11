Britney Spears llama la atención a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre la tutela

Britney Spears, que ya es una mujer libre, ha acudido a Instagram para llamar la atención a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre la tutela durante una entrevista en la alfombra roja de los Latin GRAMMYs, que se han celebrado esta semana en Las Vegas. En el stories siguiente, la intérprete de ‘Toxic’ agradece a Lady Gaga sus palabras de apoyo.

«Amo y adoro a todos quienes me han apoyado, pero negarte a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira», ha expresado Britney. «He vivido 13 años atrapada en un sistema corrupto, ¿por qué le cuesta tanto a la gente hablar del tema? Soy yo quien ha pasado por ello». Finalmente, Spears vuelve a agradecer a «todos aquellos que se han pronunciado y me han apoyado» y apostilla que «sí, yo importo».

En el vídeo compartido por Britney, un periodista pregunta a Christina por Britney y su caso, el publicista de Aguilera le interrumpe para comunicar que «hoy no vamos a hacer esto» porque se les acaba el tiempo en la alfombra roja y Christina, que pone cara triste, responde que «no puede» hablar del tema y abandona la entrevista, no sin antes girarse hacia el reportero para responder que «estoy feliz por ella».

La polémica es desafortunada cuanto menos. Christina fue una de las primeras personas que se pronunciaron públicamente sobre el caso de Britney después de su declaración judicial el pasado mes de junio, mediante una carta publicada en redes en la que brindaba su apoyo a la artista. ¿Britney nunca vio esa carta? También cabe preguntarse hasta qué punto las celebridades están moralmente obligadas a pronunciarse sobre un tema que no conocen de primera mano. ¿Realmente Christina sabe «la verdad»?

The interview was stopped before the Britney question, she probably didn’t see the whole clip pic.twitter.com/zVQTRaJ7MC

— ً (@BICONlC) November 20, 2021