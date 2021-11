El disco de regrabaciones de Dani Martín deja sin número 1 al disco de regrabaciones de Taylor Swift

Dani Martín es el nuevo número 1 de álbumes en España con ‘No, no vuelve’, su álbum de canciones regrabadas de El Canto del Loco. El artista madrileño competía esta semana por el número 1 contra Taylor Swift, que también ha publicado un disco de canciones regrabadas, en concreto, otro de los discos que está regrabando en los últimos tiempos a raíz de su disputa por los derechos de sus canciones con Scooter Braun, pero ‘Red (Taylor’s Version)‘ se ha de conformar con el número 3 de la lista de álbumes porque ‘Fénix’ de Antonio José se impone en el 2.

Aún dentro del top 10, en el número 7, Little Mix entran con su recopilatorio ‘Between Us’, sobre el cual tuvimos oportunidad de charlar con ellas recientemente; y ya fuera de él, Bruno Mars y Anderson .Paak colocan su debut como Silk Sonic en el 11. ‘El astronauta gigante’ de Coque Malla, otro disco retrospectivo que se ha presentado con la maravillosa ‘Una sola vez‘, le sigue en el 18 e ‘Imposter’, el nuevo disco de versiones de Dave Gahan y Soulsavers, aparece en el 20.

En el 25, Kylie Minogue entra con la reedición de su último álbum, ‘DISCO‘, que además es número 11 en la tabla de vinilos gracias a su suculenta edición física. ‘Le cri de la rue’ de Ayax y Rok le sigue en el 31 y ‘The Kingtape’ de Toteking en el 32. A continuación, entran uno detrás de otro ‘Back in Nashville’ de Elvis Presley (46), ‘Lady in the Balcony’ de Eric Clapton (47), ‘The Tears of Hercules’ de Rod Stewart (48) y ‘Vacío blanco’ de Zetazen (49).

El complicado segundo disco en solitario de Damon Albarn también registra una mejor entrada en la tabla de vinilos (26) que en la oficial (61) y lo mismo sucede con ‘CRAWLER’ de Idles, que es número 13 en vinilos pero número 64 en la tabla oficial; y ‘Ultramaldad’ de Goa, que es número 19 en la primera pero 73 en la segunda.

Centrándonos exclusivamente en la lista de vinilos, la reedición en dicho formato de ‘La esquina de Rowland’ de Hombres G, editado originalmente en 2020, entra directo al número 2; el nuevo disco de Courtney Barnett ‘Things Take Time, Take Time‘ aparece en el 70 y ‘Utilitarian’ de Napalm Death en el 77.