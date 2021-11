ETEP es un Programa de Intercambio de Talento Europeo -esas son sus siglas en inglés- que se encarga de promocionar artistas emergentes del viejo continente, motivando que sean contratados en festivales de diversos países de Europa. El programa ha acogido en el pasado a artistas tan interesantes como Holly Humberstone, Blanks, el islandés Daði Freyr (sí, el de Eurovisión) o en España a Melenas, Rayden, Yawners o RRUCCULLA, provocando que todos ellos pudieran actuar en países diferentes al propio.

La nueva edición 2021 incluye a gente tan relevante como Katy J Pearson, las rockeras My Ugly Clementine o Silly Boy Blue, a quien hoy seleccionamos para nuestra sección «Canción del Día».

Silly Boy Blue es el proyecto de la artista basada en París Ana Benabdelkarim, que este año ha debutado con un álbum titulado ‘Breakup Songs’, editado por la división francesa de Columbia. Antes había llegado un EP llamado ‘But You Will’ en honor a la película ‘Olvídate de mí’, donde se incluía un tema llamado ‘The Fight’ que podíamos emparentar con el dream pop y el pop sintético.

Los artistas que más le han influido, según su propio listado, son Siouxsie & The Banshees, Lana del Rey, Marilyn Manson, The Cure, Fever Ray, Lady Gaga, Prince, Yeah Yeah Yeahs, Christine and the Queens, Frank Ocean y Joan Jett, sintiendo especial devoción por quien ha jugado en su carrera la carta de la androginia, desde Mykki Blanco a David Bowie: su nombre artístico procede de una canción de este. También es destacable que Ana hiciera sus pinitos como periodista musical.

En su nuevo álbum encajan temas más y menos minimalistas, algunos encajando en lo que se suele conocer hoy en día como bedroom pop (‘Hi’, It’s Me Again’ suena como una bonita canción de cuna orquestada y electrónica), mientras otras consienten todo tipo de customizaciones. Yuksek ha remezclado ‘The Riddle’ llevándosela a los territorios de Moroder o a los más bailables de Susanne Sundfor con Röyksopp. En ‘Teenager’ nos habla como mujer a la que han mandado callar, que no encaja y que quiere hablar de su sexualidad, y una de las más contagiosas es ‘200 LoveSongs’, que es nuestra «Canción del Día» hoy.

Como su propio nombre indica, ‘200 LoveSongs’ apela a todo ese arsenal de «canciones de amor» que nos recuerdan a una persona, pero también a «los mensajes de texto y cartas que quedan sin enviar», en una relación que se resquebraja y que nos hace sufrir. Lo interesante de veras es el modo en que el rock y la potente base bailable confluyen para hacer que ‘200 LoveSongs’ se alce como una canción luchadora, que anima a sortear el dolor pasado para salir adelante. Algo a lo que contribuye ese vídeo que recoge lo que parecen sus potentes puestas en escena.