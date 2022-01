Canciones que Taylor Swift escribió sola, y canciones que no

Dice Damon Albarn que no es lo mismo escribir que co-escribir, abriendo toda una caja de Pandora por mucho que ahora se haya disculpado culpando a la prensa (¡JA!), al cuestionar la autoría de canciones de Taylor Swift. Ajeno al poder de los Swifties, como si no temiera nada desde los tiempos en que se veía a diario en la portada de los semanarios británicos dando y recibiendo -sobre todo recibiendo- de Oasis, el líder de Blur y Gorillaz ha hecho una diferencia espinosa. En una escuela ha situado a Billie Eilish porque escribe únicamente con su hermano; y en otra a Taylor Swift, situándola más bien en los campamentos de composición de una Beyoncé o un Bruno Mars.

La respuesta de Taylor Swift ha tardado apenas un par de horas en llegar, como era de esperar, pues su voz ha sido una de las más contundentes al elevarse contra el machismo en la asimilación de créditos en la industria musical. En una de sus citas más célebres, subrayaba que su talento fuera cuestionado por utilizar coautores y coautoras, cuando nadie cuestiona a su amigo Ed Sheeran por valerse también de exactamente lo mismo.

- Publicidad -

Damon Albarn podría tener su punto de razón en el sentido de que Taylor Swift, sobre todo desde su aproximación al pop en ‘Red’, ha dejado de ser vista como una cantautora para pasar a ser vista como una estrella del pop abierta a juntarse con gente tan calculadora como Max Martin. Billie Eilish no ha hecho todavía nada así, aunque el tiempo dirá lo que le traerá el futuro, cuando tenga que enfrentarse a un 8º álbum y las ideas no fluyan tan frescas como cuando se tiene 20 años. Sin embargo, hay un punto que Damon Albarn pasa por alto y que inclina la balanza hacia lo señoro de su planteamiento: la identificación del sonido Taylor Swift.

A diferencia de otros artistas que co-escriben, la música de Taylor Swift tiene una clarísima entidad melódica, un estilo propio, que está siendo una influencia para una generación. Como ella misma dice, no tiene que gustarte su música ni sus composiciones para reconocer que la personalidad de Taylor Swift reluce siempre o casi, por encima de la de sus colegas, haciendo bastante reconocible qué ha podido aportar ella y qué sus colaboradores en una grabación. Podemos asociar un piano a Aaron Dessner o un sonido más comercial a Max Martin, pero siempre ha permanecido un tipo de melodías y estructuras que nos hacen reconocer un «estilo Taylor Swift» que de hecho después hemos identificado en discos de gente joven que se ha declarado seguidora de Taylor, como Olivia Rodrigo, Troye Sivan o girl in red. Hasta el punto de que alguna «stan» ha llegado a afirmar hoy por hoy que «Taylor Swift es un género de música en sí mismo».

- Publicidad -

Con su punto desafortunado y su punto de incomodidad, la «hot take» de Damon Albarn, como la ha llamado Taylor, nos lleva a recapitular en este artículo qué ha escrito sola Taylor Swift y qué no a lo largo de su carrera, para tratar de poner luz en el origen de toda la confusión.

El primer álbum de Taylor Swift, homónimo (2006), vio la luz cuando la cantante tenía 17 años. La mayoría de los temas están escritos mano a mano entre Taylor Swift y Liz Rose, incluyendo el gran éxito de aquel álbum, ‘Teardrops on My Guitar’. En la etapa country en que estaba inmersa la cantante, Taylor escogía a la autora texana porque no obligaba a Swift a “amoldarse a los cánones de Nashville”. En cuanto a Liz Rose, se reconoce más como una “editora”, probablemente corrigiendo errores y tics, que como coautora de la Swift adolescente. “Básicamente, fui una editora. Taylor tenía una visión muy clara de lo que estaba intentando decir, y venía con los ganchos más increíbles”. Además, Taylor Swift escribe completamente en solitario 3 canciones de ese primer disco, incluyendo el segundo tema más popular del álbum, ‘Our Song’.

En el segundo disco de Taylor Swift, ‘Fearless’ (2008), Taylor Swift tiene un mayor protagonismo y escribe ya completamente en solitario hasta 7 canciones. Si nos ceñimos a las canciones de aquel disco que han pasado a la historia por sus voluminosas descargas y escuchas, Taylor sigue compartiendo con Liz Rose los créditos de ‘You Belong With Me’, pero escribe completamente en solitario la archiconocida ‘Love Story’.

‘Speak Now’ (2010) será un paso adelante para la artista, pues Liz Rose desaparece de los créditos y el disco está enteramente escrito por Taylor Swift 100% en solitario. Indicaba: “Solía tener las mejores ideas a las 3 de la madrugada en Arkansas, y no tenía a un/a coautor/a cerca, así que simplemente las terminaba. Eso me volvió a pasar en Nueva York, y en Boston y en Nashville”. De aquí salieron singles como ‘Mean’ y ‘Back to December’.







Con ‘Red’ (2012) vino el giro hacia la música pop, y con él la percepción de que Taylor Swift ya no es tanto una cantautora como una artista abierta a trabajar sus canciones con hacedores de hits tan artificiales como Max Martin. El productor de la primera Britney Spears está detrás de los singles más populares del álbum, ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, ‘I Knew You Were Trouble’ y ’22’, como también Shellback. Taylor explicaba que después de hacer ‘Speak Now’ sola quería trabajar con gente que admiraba y recuerda la sesión de “We Are Never Ever” como muy divertida, después de que Max Martin y Shellback le preguntaran por esa relación amorosa suya que iba y venía.

Liz Rose reaparece para darle el acabado adecuado a ‘All Too Well’, últimamente el clásico del álbum, y Taylor Swift escribe sola 8 de las 16 grabaciones de la edición “estándar” de ‘Red’, eso sí, la mitad menos conocida del disco, si es que tal cosa existe. La más popular es la canción homónima, que se editó como 5º single.



El método de escritura se asienta en ‘1989’ (2014), con Max Martin y Shellback inundando grabaciones como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Bad Blood’ e incluso la más sutil ’Style’; y Jack Antonoff apareciendo en la sofisticada ‘Out of the Woods’. Ryan Tedder se pasa por ‘Welcome to New York’ y ‘I Know Places’, y Taylor aparece sola completamente en ‘This Love’.

Jack Antonoff, al que Taylor Swift había conocido haciendo ‘Sweeter than Fiction’ para la banda sonora de ‘One Chance’, se convertirá en la mano derecha de la artista desde ese instante y tendrá más protagonismo en el disco siguiente, ‘Reputation’ (2017), donde aparece en ‘Look What You Made Me Do’, la estupenda ‘Getaway Car’, ‘Dress’ o incluso ‘New Year’s Day’, que parece una canción escrita en solitario por Taylor al piano, pero no. Max Martin y Shellback permanecen en singles como ‘… Ready for It?’, ‘End Game’ con Ed Sheeran y Future y el que será el “dark horse” del álbum, ‘Delicate’. Ningún tema es escrito en solitario por Swift en esta ocasión…

… Pero sí en ‘Lover’ (2019), en concreto la exitosa canción titular además de otras 2 más de las 18 que componen el disco, ninguna de las cuales es ‘The Man’, un tema en el que Taylor critica el machismo en la industria musical, y que creó en compañía de Joel Little, conocido entonces por ser el primer co-autor de Lorde. También Joel Little aparece como co-autor en los singles principales ‘Me!’ y ‘You Need to Calm Down’, si bien es Jack Antonoff quien recibe los créditos más abundantes en el grueso del disco.





Llegando a la nueva etapa folk indie de Taylor Swift, la última que conocemos, en ‘folklore’ la única canción que escribe sola es ‘My Tears Ricochet’, la primera que se completó para el álbum, dedicada a Scott Borchetta, fundador de su viejo sello y dueño de sus viejos masters, lo que ha traído a Taylor por la calle de la amargura, llevándola a regrabar su música. La mayoría de las canciones -hasta 9- están compuestas mano a mano con Aaron Dessner de The National (como el single ‘Cardigan’), 4 están hechas junto a Jack Antonoff (‘August’) y alguna otra está hecha junto a Justin Vernon “Bon Iver” (‘Exile’) y William Bowery (‘Betty’).

El disco se escribió en cuarentena mediante el intercambio de archivos online entre Taylor Swift y sus compañeros habituales (Antonoff) y los nuevos fichajes (Aaron, Justin). Taylor se había interesado por el método compositivo de The National porque le gustan mucho y había tenido ocasión de conocerles primero en un capítulo de Saturday Night Live en 2014 y luego en un concierto en 2019. Aaron le explica que suelen mandar pistas instrumentales a Matt Berninger, el cantante, y él las va completando. Método de composición que aparece en ‘folklore’ y en su posterior álbum hermano ‘evermore’, en el que los créditos son casi calcados: la mayoría de los temas están co-escritos por Aaron Dessner, hay alguna coautoría de Jack Antonoff y Justin Vernon, y Taylor escribe sola un único tema, ‘No Body, No Crime’, la colaboración con Haim. Una “murder ballad” en la que un hombre asesina a su mujer cuando esta descubre que le está siendo infiel.

En esta última canción el folk ñoño de los inicios de Taylor Swift se ha transformado en americana más indie y oscura: era fácil suponer que ninguno de sus nuevos amigos, como las mismas Haim, serían co-autores/as de la canción. Sin los créditos delante, es imposible dilucidar qué escribió Taylor sola y qué no, lo cual no es malo para ella porque nunca ha dejado de sonar a sí misma, aunque con matices. Hay algo en su música que siempre grita y gritará para siempre «TAYLOR SWIFT» nos guste o no lo que estamos escuchando.