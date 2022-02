Hoy sale el esperado nuevo trabajo de Big Thief, llamado a ser uno de los discos del año, y en un bando diametralmente opuesto se edita un nuevo EP de Kim Petras llamado «pop de puta» que contiene pistas como «trátame como una puta». Hoy ven la luz también nuevos discos de Alt-J, Spoon, Vega, Eddie Vedder, Foxes, Blanco Palamera o Raveena.

Hoy destacamos en portada el nuevo single de Fangoria, que es la Canción Del Día, y esta semana nos han gustado también las nuevas propuestas de Caroline Polachek u Odesza. Comentamos ya también los nuevos temas de Moderat y de Karol G con Becky G.

Entre las novedades que ya puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend» se encuentran los nuevos singles de Sen Senra o Guitarricadelafuente, los avances de los próximos álbumes de Nicki Minaj, Omar Apollo, Father John Misty, Orville Peck o Everything Everything, una versión de Hole por Doja Cat y hoy que Big Thief sacan disco, precisamente la banda revelación shego los versionan, en concreto su viejo tema ‘Pablo’.

Una de las curiosidades del día la firman Los Vinagres y Sidonie, que cantan un tema llamado ‘Covid’, y dedicamos a los nostálgicos la nueva colaboración de Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh. Hay también novedades de La Zowi, Jack White, Bree Runway, Aron Piper aka ARON, Diplo con Miguel, Pusha T (producido por Kanye), Foals, Tate McRae o Portugal .The Man.