Esnórquel, Enrique Aparicio, de nuestro admirado podcast «¿Puedo hablar?» y también ex Monterrosa, visita «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP» para hablar de la mal llamada «música de mierda». Él prefiere llamarla «música maldita». Tamara/Yurena, Paris Hilton, La Veneno, la sintonía de ‘Qué apostamos’, Camela, Las Bistecs, Ojete Calor… pasan por nuestra mesilla de debate, planteando cuestiones como por qué el público LGTB+ está tan predispuesto a abrazar estos géneros o si nos hemos quedado un poco atascados en el canon del petardeo. Recomendamos el capítulo 100 de «Puedo hablar» con una entrevista con Yurena. Estos son algunos de los puntos que tratamos:

-Esnórquel: «Lo que se hizo con Tamara roza la ilegalidad (…) El machismo, el clasismo y el esnobismo destrozó su vida»

-‘Superestar’ de Tamara, con temas de Luis Miguélez, Dinarama, Penelope Trip y Single antes de ser Single: cuando Tamara se disfrazaba de ‘Aladdin Sane’.

-¿Puede ser Luna Ki la nueva Tamara?

-¿Se sostendría una serie o documental sobre Tamara como han logrado Los Javis con La Veneno?

-Esnórquel hace un llamamiento a la audiencia para encontrar el libro ‘Tamarismo’ («pago lo que sea») y quiere saber qué fue de Ramsey, la intérprete de ‘Hamburguesa‘.

-Otros discos denostados: de Antonia Dell’Atte a Paris Hilton pasando por La Veneno. La reseña de ‘Paris’ en JENESAISPOP de 2006.

-Enrique revela que le interesa más Fernando Esteso y Carmen de Mairena que ciertos hypes de JENESAISPOP: ¿cuáles?

-El intento de Youtube Festival de dignificar lo kitsch.

-El apoyo LGTB+ a esta cultura kitsch, nos dice Esnórquel: «El camp es eso. La cultura gay apoya a figuras que no son centrales en la hegemonía cultural, que por alguna razón se salen de ella. Como en la copla con los amores imposibles, o una diva excesiva que no encaja y que no hace lo que todo el mundo cree que tiene que hacer (…) Los maricones estamos tan acostumbrados a encontrar pepitas de oro en el fango, porque de ellas hemos sobrevivido toda la vida, que muchas veces nos sale por defecto».

Enrique Aparicio llegó a escribir un artículo sobre Cecilia para JENESAISPOP.

